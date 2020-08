AirPods – Vezeték nélkül, szabadon

A vezeték nélküli technológiai eszközök érthetően kényelmi okokból váltak és válnak folyamatosan egyre népszerűbbé. Minél kevesebb zsinór, minél kevesebb helyhez kötöttség jellemez egy kütyüt, annál szabadabbnak érezzük magunkat használat közben. Egyre fontosabb számunkra, hogy bármit megtehessünk akár az ágyban fekve, akár a kocsiban ülve. A mobilitás alapvető igényünkké vált, a lakásban és a lakáson kívül egyaránt.

A vezeték nélküli fülhallgató előnyeire senkinek nem kell felhívni a figyelmét. Nincs gabalyodás, telefonhívás esetén nem kell sietve bedugni a csatlakozást az eszközbe, a csatlakozó nem kophat, vagy görbülhet el, sőt, kedvünk szerint eltávolodhatunk az eszköz mellől. Arról nem is beszélve, hogy a vezeték nélküli eszköz sokkal elegánsabb, mint vezetékes társai. Hátránynak talán felsorolhatnánk, hogy mivel fizikailag nem kötődik semmihez, könnyedén elveszítjük, kieshet a fülünkből, de ezzel a témával még foglalkozni fogunk a későbbiekben.

Az Apple AirPods Bluetooth csatlakozású fülhallgató-termékcsaládjának első tagja 2016 végén debütált, 2019 márciusában jött ki a második generáció, az AirPods 2, majd ugyanebben az évben, 2019 októberében ismerhettük meg az AirPods Pro-t, a harmadik generációt.

Küllemre mindhárom termékről elmondható, hogy az Apple-től megszokott hófehér eleganciát tükrözik. Jobb és bal headsetből, tokból és töltőből állnak. Akik túlságosan érzékenynek, piszkolhatónak tartják a fehér tokot, azok könnyedén beszerezhetnek hozzá egy tökéletesen illeszkedő színes szilikon tokot. Ez meg is védi, és ízlés szerint kicsit meg is változtatja a dizájnját.

Maguk a fülhallgatók egészen aprók, bár a harmadik generáció tagjai még kisebbek, megrövidült egy kissé a száruk, illetve kaptak egy egészen enyhe ívet, mellyel még jobban illeszkednek a fülhöz.

A csatlakoztatás a telefonhoz nagyon könnyedén történik, csak ki kell nyitnunk a tokot (bölcsőt) a telefon közelében és már látjuk is a menüt, innen már gyerekjáték beállítani.

A bölcső egyébként akkumulátorral rendelkezik, mely 24 órára elegendő töltést biztosít. Ráadásul, a headseteket külön-külön és együtt is használhatjuk; kivételkor képes automatikusan kikapcsolni a zene, amikor visszahelyezzük a fülünkbe, akkor pedig folytatódik. Ez az infravörös érzékelőnek köszönhető.

Az első verzió tokja még csak vezetékes töltővel rendelkezik, tulajdonképpen a második generáció újítása maga a tok töltése. Hiszen az AirPods 2 tokja már vezeték nélkül tölthető.

A harmadik, az AirPods Pro már egy kicsit több újítással rukkolt elő. Talán egy kis hiányosságnak tekinthetjük, hogy nem mindenki fülébe passzolnak ezek a fülhallgatók, ezért könnyedén kiesnek azok füléből, akiknek nem jó a méret. Nos, a Pro egyik nagy előnye, hogy ezt a problémát kiküszöbölte azzal, hogy egy készlettel három különböző méretű puha szilikon fülharangot is kapunk, melyek közül kiválaszthatjuk, hogy melyik illik a legjobban a fülünkbe.

Az AirPods Pro némileg rövidebb szárral és egy nagyon enyhe ívvel rendelkezik, ahogyan azt már említettük.

Technológiailag a legnagyobb ugrás az AirPods Pro esetében a zajszűrő technológia, mely lehetővé teszi, hogy a külvilág zajait teljes mértékben kizárjuk, és teljesen átadhatjuk magunkat a hangélménynek. A zajszűrő technológiának azonban van némi hátránya is, hiszen veszélyes lehet, ha közlekedés során teljes mértékben kizárunk minden hangot, ami a külvilágból származik. Ekkor jöhet jól az áttetsző mód, melyre egy mozdulattal átválthatunk a zajszűrésről.

Rá is kanyarodtunk ezzel a vezérlésre, melyet még nem érintettünk. Az első két verzióhoz képest ugyanis ez is megváltozott a harmadik generációnál. A sima AirPods és az AirPods 2 irányítása egy ujjal két koppintással történt, a Pro esetében viszont két ujjal egy apró szorítás a headset szára oldalán biztosítja a vezérlés módját. Az Air Pro remek hangminőséget biztosít, nem csak hangosabban, de tisztábban is szólnak a hangok.