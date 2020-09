Aldi akciós újság – okostelefonon is!

Okostelefonjainkkal kelünk és fekszünk, észrevétlenül egyre nagyobb teret hódítanak meg az életünkben. Előbb nézzük meg a mobilon az időjárást, mint az égbolton, a régi felhúzhatós óra helyett szép dallamára ébredünk, de még azt is a mobilon ellenőrizzük, hogy mennyi vizet kell még meginnunk egy nap. Miért éppen az Aldi akciós újságot hagynánk ki a repertoárból?

Hiszen mennyivel kényelmesebb az ágyon hasalva a mobilunkon nézegetni a friss és ropogós akciókat, mint egy nyomtatott újságból?

A lapok zörgésével zavarhatjuk az éppen pihenő családtagjainkat, ráadásul kevés fénynél vaklálnunk kell, hogy lássuk az egyes termékeket. Nos, az Akcióleső oldalán az Aldi akcióit is vígan megnézhetjük mobileszközünk segítségével, akár sötétben is, ha épp úgy kényelmes. Elővehetjük bárhol, így kitöltve a várakozás és utazás unalmas, és egyébként kárba veszendő perceit. Fáradtabb a szemünk? Sebaj, az egyes termékekre rá lehet nagyítani, így biztos jól látjuk az árat, és a kiszerelési egységet is.

Okostelefonon keresztül nézve még a bevásárlás is kényelmesebb, hiszen egy nyomtatott lappal sokkal nehézkesebb bravúrozni, és pakolni a kosárba. Először ellenőrizni kell, hogy melyik terméket szeretnénk, majd ha megvan, a mobilt a táskánkba, zsebünkbe csúsztatva tehetjük az árut a kosarunkba. Az újságot hasonló szituációban a hónunk alá gyűrjük, ami aztán gyakran kiesik onnan, vagy hanyagul beledobjuk a bevásárló kocsiba, és aztán görnyedve halászhatjuk ki onnan a következő tétel keresésekor. Nem túl jó kilátások…

A fiatalabbak már egyenesen égőnek tartják a nyomtatott lap használatát, ezért őket már csak úgy lehet meggyőzni arról, hogy menjenek el bevásárolni, ha a „kezükbe adjuk” az arukereso.hu oldalán megnyitott újságot, és az ez alapján összeírt bevásárlólistát.

Tekintsd meg te is az Aldi akciós újságot és írd meg kényelmesen a bevásárlólistát, vagy vásárolj be kedvezménnyel a segítségével!

Az aktuális katalógust megtalálod az alábbi linkre kattintva.

https://akcioleso.hu/aldi-akcios-ujsag