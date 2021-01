Az ingatlanmarketing Veled kezdődik!

ELADÓ! ÉRDEKLŐDNI ezen a telefonszámon lehet”. Nagyon hatásos ez a mondat a bokrok mögül kikandikáló, konyhaablakban figyelő táblán. Általában az ehhez hasonló felhívások évekig lógnak az ingatlanok ablakában.

Azonban bármilyen ingatlanról legyen is szó, ha ténylegesen komoly az eladási szándék, azt a lehető legrövidebb idő alatt érdemes nyélbe ütni, hiszen az idő pénz, nem mellesleg pedig az ezzel járó érzelmi zűrzavart is jobb megspórolni, hiszen egy komoly szándékot is meg tud változtatni a tartós sikertelenség.

Ugye Ön sem csak hirdetgetni szeretné ingatlanát? Mi is az ingatlanmarketing?

Manapság már a szerelemhez is marketing szükségeltetik, így nem csoda, hogy az ingatlanpiacot is elérte a marketing szele.

No de, mi is az az ingatlanmarketing, és miben tud segíteni egy ezzel foglalkozó szakember az ingatlant eladni szándékozóknak.

Az internet elterjedése előtt csak korlátozott lehetőségek álltak rendelkezésre az ingatlanok hirdetésére. Mód volt újsághirdetések feladására – melyek korlátozott terjedelemben engedték csak bemutatni a kínált ingatlant, mind szöveg, mind fotók terén -, a városban kitett plakátok, ingatlanra kifüggesztett táblák elhelyezésére. Esetleg még a rádióban is fel lehetett adni hirdetést, ott azonban hiányzott az ingatlan képi megjelenítése.

Meg volt ezeknek a hirdetési formáknak és felületeknek is a diszkrét bája, de manapság, az internet világában, ahol már korlátlan lehetőségek közül lehet választani, nyilván nem célszerű a fent felsorolt módszerekkel élni.

Az internet elterjedése számos más, könnyen elérhető lehetőséget hozott magával e területen, nem biztos azonban, hogy a sok lehetőség áldás is egyben, hiszen az ember szinte alig tudja kiválasztani a számára megfelelő segítséget, szakértelmet, felületet. Annyi az ingatlanokkal foglalkozó internetes portál, hogy ember legyen a talpán, aki jól meg tudja választani, melyiken, és milyen hosszú ideig jelenjen meg hirdetése.

Pont ebből adódóan, az online világ egyik hátulütője, hogy tonnaszám érkezik az információ, melyekből nagyon nehéz kiválogatni a valóban értékeseket, hovatovább, ez rengeteg időbe is telik. Ez mind az ingatlant eladni, mind pedig az ingatlant venni szándékozóra nagyon sok plusz terhet ró.

Az ingatlanmarketing a XXI. század vívmánya, mely tevékenység a marketing eszköztárának segítségével az ingatlanok eladásában nyújt profi segítséget, közvetítői díj megfizetése nélkül.

Fontos tudni, hogy az ingatlanhirdetés nem egyenlő az ingatlanmarketinggel, hiszen utóbbi sokkal, de sokkal többről szól, mint egy egyszerű hirdetés feladása: célközönség kialakítása, profi portfólió összeállítása, és az ingatlan előnyeinek hangsúlyozása hitelesen, többek között.

A marketing egyik alapvető funkciója ugyanis azonosítani és elérni a kulcsembereket, kialakítani a vásárlókört, melynek segítségével így egy ingatlant sokkal céltudatosabban lehet a piacon értékesíteni, mint eddig bármikor, hiszen minden adott hozzá: az internetes elérhetőség, az ingatlan képi és videóbeli megjelenítéséhez szükséges profi technika és a szakértelem, mellyel az ezzel foglalkozó szakemberek segítik egy-egy ingatlan eladását.

Az ingatlanmarketinggel foglalkozó cégek, mint amilyen a Szekszárdrón is, azon kívül, hogy profi marketing kampánnyal támogatják meg az ingatlan hirdetését, hirdetési felületeket keresnek és ajánlanak az adott ingatlanra szabva, mivel ismerik a piacvezető portálokat, segít az ingatlan előnyeinek professzionális hangsúlyozásában, valamint segítséget nyújt a vevői célközönség meghatározásában.

Ön is tudja, ha már keresett valaha akár csak bérletre ingatlant: az első benyomás mindennél fontosabb. Ha az első kép, az első sorok az ingatlanról nem keltenek pozitív érzelmeket az érdeklődőkben, már görgetnek is tovább a következő ingatlanra.

Kinek ajánlott az ingatlanmarketing eszköztárának igénybevétele?

Egy ingatlan eladásra való hirdetése számos tényezőből tevődik össze: kell hozzá egy figyelemfelkeltő, de ugyanakkor adatokat és tényeket közlő szöveg (az ingatlan leírása), és természetesen, ha a mai világban azt szeretné, hogy bárki is rákattintson az ingatlanhirdetésre, kell hozzá minél több jó minőségű fotó.



Ha a szöveg és a fotók elkészültek, akkor meg kell keresni hozzá a megfelelő fórumot, ahol meg tud jelenni, majd oda fel kell tölteni. S ha mindez megtörtént, még mindig nem dőlhet hátra, ugyanis, amennyiben időről-időre nem frissül a hirdetés, a találati listában egyre hátrébb kerül, így adva egyre kevesebb esélyt az eredményességnek.

Nem elég tehát egy hirdetést valahol feladni, fontos az utánkövetés, illetőleg a megfelelő felület kiválasztása.

A fentiek terhét veszi le többek között a válláról a Szekszárdrón ingatlanmarketinges csapata, szolgáltatásuk így minden olyan, ingatlant eladni szándékozó számára ajánlott, akiknek nincsen felesleges napi pár óra szabadideje arra, hogy önállóan menedzseljék hirdetésüket, s nem akarnak 6-8 hónapon keresztül több tízezer forintokat kidobni az ablakon hirdetésük frissítéséért.

Ajánlott természetesen azoknak is, akiknek, bár idejük lenne, nem értenek hozzá, és nem is szívesen foglalkoznak ilyen dolgokkal.

Gondoljon bele, ez egy piac, ahol az ingatlanok az áruk. Ha az áru nem bizalomgerjesztő, hívogató, Ön sem vesz le semmit a polcról, igaz? Miért ne volna ez igaz az ingatlanok esetében is? Ha nem profi szöveggel, fotókkal kínál, ne adj isten, pont, hogy előnytelen fotókat készít, melyen tele bútorokkal, zsúfoltan, fény nélkül látható az ingatlan, ne várjon túl nagy csodát.

Nem utolsósorban pedig olyanoknak ajánlott, akik semmiképpen sem szeretnének ingatlanközvetítővel dolgozni, s neki közvetítői díjat fizetni.

Az ingatlanmarketing szolgáltatás nagy előnye ugyanis, hogy fix árakkal dolgozik, csomagokat készítve a megbízó számára, mely csomagok meghatározott számú profi fényképet, videó felvételt, hirdetéskezelést tartalmaznak, melyek közül a megbízó kiválaszthatja a számára megfelelőt.

Pontokba szedve az ingatlanmarketing főbb előnyei:

Nincs közvetítői díj, ezáltal az ingatlan árába nem kell beépíteni, s így a vevőre hárítani ezt a díjat, minek következtében nagyobb eséllyel indul a piacon, hiszen, a mostani árak mellett az ár az egyik legfontosabb tényező.

Fix díjazása van, mely nem függ az ingatlan értékétől, így Ön is pontosan tud kalkulálni, nincsenek plusz költségek, világos, egyértelmű feltételekkel dolgozik.

Pontos leírást, címet társít az ingatlanhoz, hogy a potenciális vevőket vonzza be. A közvetítőknél ugyanis bevett gyakorlat, hogy nem tüntetik fel az ingatlan pontos címét, hogy az érdeklődők ne kereshessék fel közvetlenül a tulajdonost. Az ingatlanmarketinges szakembernek erre nincsen szüksége, mivel alapból nem áll köztes harmadikként az eladó és a vevő között.

A marketing eszközeivel segít kitűnni a tucat-hirdetések világában.

Az ingatlanmarketing szakember az ingatlanra vonatkozó összes információ birtokában, illetőleg az eladó szándékainak megfelelően állítja össze a hirdetési anyagot, melyben természetesen figyelembe veszi a kialakított vevői profilt, mely preferenciaként jelölheti meg a készpénzes vevőt, a sportolni, kutyázni szerető vagy az autóval rendelkező vevőkört.

Az emberek a mai világban egyre nehezebben veszik észre az értékeket a dolgokban. A Szekszárdrón filozófiája szerint az ingatlanmarketing feladata megmutatni a potenciális vevőkörnek az adott ingatlanban rejlő, valódi értékeket, potenciált.

Ugye Ön sem csak hirdetgetni szeretné ingatlanát?

Keresse fel weboldalunkat, s ha megtetszett Önnek szolgáltatásunk, segítünk kiemelkedni a tucat-hirdetések közül!