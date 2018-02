Egy hely, ezernyi élmény: Aquaworld Resort Budapest Hotel és Élményfürdő

Megoszlanak a vélemények, hogy télen melyik típusú program járul hozzá leginkább a tökéletes feltöltődéshez. Vannak, akik a termálvíz sejtig ható melegségére és a kényeztető wellness szolgáltatásokra esküsznek, mások forraltbort vagy meleg teát kortyolgatva szívesen fedezik fel a téli díszbe öltözött nagyvárosokat, de akadnak olyanok is, akik inkább melegebb éghajlat felé vennék az irányt, ahol igazi nyarat idéző kalandokban lehet részük. Ez mindaddig nem is lenne probléma, amíg a család minden tagja egyet szeretne, de jellemzően mindig akadnak korból vagy érdeklődésikörből adódó különbözőségek. A gyerekek például ki sem másznának a medencéből, a család felnőtt tagjai viszont wellness élményekkel töltekeznének, vagy nyakukba vennék a várost, hogy kipróbálják végre azt a belvárosi kávézót, vagy megnézzék azt a kiállítást, amiről a kollegáktól már annyit hallottak.

Az ideális megoldás az lenne, ha egyszer egy wellness hétvégére, másszor egy városlátogatásra vagy egy trópusi nyaralásra utazna el a család. De ezt általában sem a szabadnapok száma, sem a család anyagi kerete nem teszi lehetővé.

Szerencsére van egy jó hírünk, létezik egy hely, ahol ezernyi élményben lehet részünk! A Budapest határában fekvő Aquaworld Resort Budapest Hotel és Élményfürdőben elég csak reggel eldöntenünk, hogy aznap mihez lenne kedvünk, mert itt egyszerre számtalan szenvedélyünknek hódolhatunk.

Minden igényt kielégítő szálláshely

Elég csak bejelentkeznünk a családbarát wellness szállodába, és kiválasztani az ízlésesen berendezett szobák vagy a két- illetve háromszobás apartmanok közül a számunkra legmegfelelőbbet, és máris nekifoghatunk megtervezni a következő napok változatos programját. Nagy a választék a speciális csomagajánlatokból is, s ha ezek közül választ a család, akár 1 éjszakával tovább maradhat, vagy a csomag részeként állatkerti belépőt is kaphatunk. Ha megéheznénk a tervezgetésben, több lehetőség közül is választhatunk. A régió konyháját és a nemzetközi fogásokat ötvöző Duna étterem büféasztalának naponta megújuló kínálata étvágyat csinál a család apraja-nagyjának. A legkisebbeket válogatott menü várja, a könnyebb táplálkozás hívei a bio sarokban találnak ínyükre valót. Természetesen a konyha kiszolgálja azok igényeit is, akik kerülni szeretnének valamilyen összetevőt, amennyiben ezt jelzi a vendég az étkezésnél. Aki még különlegesebbre vágyik, annak a Colorado a la carte étterem kínál szezonálisan változó fogásokat a nemzetközi és a magyar konyha ízeivel és külön gyermekétlappal. De a fürdőzést sem kell megszakítanunk, ha finom falatokra vágyunk, mert az élményfürdő Fast&Fine éttermében egészséges és tápláló ételek sokasága kínálja magát.

Tengerpartot idéző vízivilág

A gyerekek legnagyobb örömére kezdhetünk rögtön egy hatalmas vízikalanddal a szállodához tartozó fedett Élményfürdőben, ahol a hatalmas kupola alatt több ezer négyzetméter vízfelület, és állandó „napsütés” vár minket. Az Angkor romtemplomot idéző központi épület körül 17 bel- és kültéri élmény-, valamint úszómedence biztosítja a szórakozásunkat. A fürdőtér legnagyobb kedvencei a kacskaringózó, adrenalin növelő csúszdák. A 11 csúszda közül az ufo, és a kamikaze talán a legizgalmasabb, a hagyma csúszda pedig igazán mulatságos. A gyermekmedence vízének 32 fokos a hőmérséklete, az ugró- és hullám medencéé pár fokkal hidegebb. A merészek ugrással, szörfözéssel, búvárkodással is próbálkozhatnak. A szauna szerelmeseit minden bizonnyal elbűvöli majd a jól felszerelt szaunavilág, ahol naponta több alkalommal professzionális szaunaszeánszokon is részt vehetünk. Ha elég a fürdőzésből, egy valódi mászó labirintussal felszerelt játszóház, a Bongo Kids Club várja az apróságokat képzett szakemberek felügyelete mellett, a nagyok pedig összemérhetik ügyességüket a szállodában üzemelő fallabda pályák egyikén, lehetőséget biztosítva a szülőknek, hogy átadják magukat a wellness élményeknek.

Simogató termálvíz, tökéletes relaxáció

A szállodához tartozó Oriental Spa Wellness- és Fitneszközpont meghitt terei és a hatalmas kupola alatt csillogó gyógyhatású termálvíz, a felnőttek ideális búvóhelye. A háromszintes központban kedvünkre válogathatunk a wellness szolgáltatások közül: gőzfürdő, szaunavilág, kozmetikai kezelések, masszázs, szolárium, fodrászat is a rendelkezésünkre áll, folyamatosan frissülő kínálattal. Amíg a gyerekek az élménybirodalomban játszanak, addig a szülők együtt próbálhatják ki a páros kezelő kabint, ahol egy illatos kádfürdő után kényeztető masszázs veszi le a vállakról a terheket, vagy a hazánkban kevés helyen elérhető Hamam kezelést, ami garantáltan ellazít.

Budapest Európa egyik legpezsgőbb fővárosa

Nem véletlenül tekintik Budapestet Európa egyik legizgalmasabb fővárosának. Rendezvények, kiállítások, új éttermek és kávézók sora várja a látogatókat, így akárhányszor indulunk el a város felfedezésére, mindig találunk valami újat. A Budapest határában elhelyezkedő élménybirodalomból könnyen eljuthatunk a fővárosba, akár önállóan, akár a szállóvendégek részére fenntartott közvetlen buszjárattal. Ezzel a megoldással kényelmesen és gyorsan elérhetőek a látványos műemlékek – pl. Hősök tere, Andrássy út, múzeumok és a gyermekek körében nagy népszerűségnek örvendő Fővárosi Állat- és Növénykert vagy a télen korcsolyázásra alkalmas Műjégpálya. További látnivalók, programok kiválasztásában, természetesen a szálloda recepcióján is sok segítséget kaphatunk.

Az Aquaworld Resort Budapest Legforróbb Téli AJÁNLATA:

Ismerje meg a csodálatos Budapest téli arcát és szívja magába a nyár hangulatát az Aquaworldben!

Amennyiben 2017 december 1 – 2018. március 18 között foglal nálunk minimum 2 éjszakát, most megajándékozzuk a lélegzetelállító Aquaworld élményfürdő korlátlan használatával.

Foglalja le most!

Városnézés és trópusi vakáció egyben!

7 éves kor alatt a szállás INGYENES

További Információ és foglalás >>>