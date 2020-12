Egyedi ízekkel várja a vásárlót a Lajvér Borbolt

Lajvér Pop-Up Bor-Ajándék-Finomság. A neve is jól jelzi, hogy milyen kiterjedt kínálattal várja vásárlóit a hét minden napján Szekszárdon, a Tinódi utca 9. szám alatt található szaküzlet. A Kerülje a tömeget, keresse az egyedit! jelmondat jegyében a húsz fajta Lajvér bor mellett a szálkai Horog étterem specialitásai is a vendégek rendelkezésére állnak, úgy mint a saját készítésű macaron, kocsonya, vadrilette, karácsonyi habcsók és mézeskalács. Mindezeken túl a helyi termelők különlegességei is széles választékban megtalálhatóak.