Ellátásbiztonság a Korrekt-kútnál

– Ebben a zavaros és bonyolult, átalakuló világban az Önök vállalkozása, a KORREKT-Kút Kft. olajkereskedelemmel foglalkozik, ami egy különösen érzékeny területe a gazdaságnak. Mi történik Ön szerint ebben az ágazatban?

– Köszönöm, ennél összetettebb kérdést azonban aligha lehetne feltenni. Megpróbálok jól válaszolni a kérdésre… A gazdasági elemzők, társadalomkutatók régóta ismernek különféle rövidebb és hosszabb időszakokat. Az egyik fajta, hosszabb kiterjedésű ciklusoknak a történéseit úgy írhatjuk le, mint amiben van egy-egy meghatározó technológia, ami megmozgatja a világot és a gazdaságot, ezáltal az új dolog, az új megoldás beépül az életünkbe és átformálja azt. Ilyen volt sok évvel ezelőtt az olaj és a belső égésű motorok, az olajjal meghajtott járművek gyártása, nagyjából a ma ismert autóipar. Csak érdekességként jó felidézni, hogy körülbelül 100 évvel ezelőtt az USA-ban is fej fej mellett állt az autók ma is rivalizáló két módja: a belső égésű motorok és az elektromos meghajtású autók gyártása. Nyíltan kimondhatjuk, hogy a legkülönfélébb eszközökkel, erővel és politikai lobbival, az infrastruktúrák fejlesztésével és mindenféle módszert bevetve, az olajkitermelés és erre támaszkodó feldolgozóipar és ellátási láncok terjedtek el széles körben, egyszóval „nyert” az olajipar. Egy ideje azonban – megtapasztalva az elmúlt évtizedek információs robbanását is, amely szintén átalakította a világot – újra harc dúl, sőt globális méretű küzdelmek zajlanak országok között és egyes országok „bekebelezéséért” és mindazért az anyagi, szellemi és politikai erőért, amelyet az olaj birtoklása jelent. Tehát az olajjal összefüggő ádáz verseny kiszélesedett, Venezuelától Kínáig majdnem mindenki részt vesz benne és közben feljöttek új, másfajta technológiák is, amelyek mindinkább fenyegetik az olajból élő országokat, olajtársaságokat és érdekcsoportokat, hatalmi viszonyokat. Nehéz megállapítani az ilyen küzdelmek végét vagy például az olajháború áldozatainak számát vagy körét, de annyit biztosan állíthatunk, hogy óriási tétekről van szó, világhatalmi kérdések ezek és amíg az olajkorszak elhúzódik, addig fog tartani ez a küzdelem is. Jól láthatóan ugyanis ezek a szereplők, például a szaúdiak, amerikaiak, kínaiak, indiaiak, oroszok, mindenki… formálják az új erővonalakat, az új védőbástyákat. A változás megállíthatatlan ezen a téren is, a különféle szakemberek szerint még hátralévő 10-40 év küzdelmes lesz, amelyet az jellemez majd, hogy nem lesz olyan kiszámítható, mint az elmúlt néhány évben volt. Többek között ez azt jelenti, hogy hullámzóak lesznek az árak, kérdéssé válhatnak ellátási utak, satöbbi – mondja Farkas Gábor, a KORREKT-Kút Kft. vállalkozásfejlesztési ügyvezetője.

– Úgy tűnik, hogy a társaságuk kissé szokatlan helyet és üzleti pozíciót foglal el a gazdaságban. Ez a krízis hogyan befolyásolja a vevőiket, az üzleti kapcsolataikat, a munkafolyamataikat, az ellátás biztonságát?

– A gazdaságban, iparban használatos munkagépek, szállítójárművek üzemeltetése miatt mi gázolajra specializálódtunk, továbbá néhány hasznos és jó kiegészítő terméket biztosítunk a vevőink részére. Így a krízis hatásai is az üzleti szektorra jellemző formában jelentkeztek nálunk, azaz a magánszemélyek forgalomcsökkenése nálunk számottevő változást nem idézett elő. Gazdasági társaságokból, vállalkozásokból álló vevőkörrel dolgozunk, amelyben az egyes ágazatok másként szenvedik meg ezt az átalakulást. Az agrárügyfeleink helyzete nagyon különbözik az ipar, a szállítás vagy további, más területen dolgozók nehézségeitől (bányászat, folyami hajózás, építőipar, satöbbi). Mivel pedig a vevőkörünket 99 százalékban honi, kis- és középvállalkozások alkotják, a válság is mutatta, mennyire helyes ezt a gyakorlatot folytatnunk. Mondhatom, hogy ha eddig fontos volt, most még lényegesebb, hogy a helyi, magyar vállalatok, vállalkozások számára dolgozzunk. Ennyire kritikus emberi, közösségi és üzleti helyzetben pedig ezek a bejáratott, kiforrott vevőkapcsolatok meg is érdemlik a folyamatos, stabil és zavaroktól mentes ellátást. A lényegében fennakadásoktól mentes munka miatt pedig őszinte köszönettel tartozom kollégáimnak, akik végzik a munkájukat és megértették a helyzet jelentőségét.

– Milyen jövő előtt áll Ön szerint az olajipar, az olajra épülő társadalom és a mindennapi életünkben a közlekedés, a járműhasználat? Hová tartunk ilyen szempontból Önök szerint?

– Vegyes megoldásokra számítunk a belátható jövőben. Azt gondolom én is, mint sokan, hogy a jövőben elterjednek ma is létező megoldások, például a hibrid jármű bizonyítottan kiváló megoldás a városban élő és mozgó ember számára. Piacvezető autóipari vállalatok gondolják ugyanakkor azt is, hogy a városokban a jövőben nincs helye az egyéni közlekedésnek, mert földön és föld alatt, sőt a levegőben megszervezett tömegközlekedés, továbbá más logikával létrehozott városi környezet képezi az életteret. Mindezzel együtt az iparban, szállításban még évekig a dízel motorok által hajtott gépek alkotják a járműflottákat.

– Önök kisvállalat, néhány szempontból azonban nagyvállalati tulajdonságokra, teljesítményre is képesnek kell lenniük? Milyennek látja a saját vállalkozásukat: inkább kicsinek vagy inkább nagyobbnak?

– Remélem, hogy inkább fejlődőképesnek, tanulékonynak, mert szerintem is arra van és lesz szükség leginkább a jövőben. Nem üres szavak ezek, tényleg a felkészültség és újraszerveződni tudás olyan kulcsképességek, amelyeket senki nem nélkülözhet, ha életképes vagy sikeres akar lenni. Ha végig szeretnénk vinni bizonyos változtatásokat, fejlesztési folyamatokat, akkor felszínre jön, mennyire áldásos, mennyire sokat ér, ha gyanakvás és széthúzás, tudatlanság és passzivitás helyett normálisan megbeszélt, értelmes felismerésekre építhetünk. És az őszinteség, a nyitottság nélkülözhetetlenek!

– Látszik, hogy növekedés- és fejlődésközpontúság jellemzi ezt a vállalkozást, például az évek alatt többszörösére emelkedett a forgalmi szintjük. Mi az üzleti elképzelésük, milyen koncepció vezérli a vállalkozást?

– Közhelyes és egyszerű válasz, viszont igaz, hogy a stagnálás erőtlen elképzelés és cél, gyenge terv. Kell fejlődési igény, kell gyarapodásra törekvés, hiszek abban, hogy kell problémamegoldó szándék… és mindezek hatására a teljesítményadatok is többnyire elindulnak felfelé. Számomra pedig kifejezetten inspiráló olyan ügyeket, nehézségeket megoldani, amelyek bonyolultak, összetettek.

– Vezetési és üzletfejlesztési szakemberként kapott megbízást a Korrekt-Kút átszervezésére. Nem érezte, hogy „akasztják a hóhért” a munkája során, amikor oktató, tanácsadó szerepből kezdett itt dolgozni?

– De, igen… 🙂 Kétségtelenül más adottságokat is igényel, más terhelést jelent vállalkozásban súlyosabb nehézségeket, nagyobb és személyes felelősséggel járó teendőket megvalósítani. Viszont jó hatással is van az ilyen nehéz „iskola” és nélkülözésekkel járó út. Az átélt megpróbáltatások közben pedig tisztul, jótékonyan egyszerűsödik az ember, ami ismét az üzletfejlesztésre, a szakmai segítségnyújtásra képesít. Tény viszont, hogy tanácsadói munkára, más vállalkozásvezetők támogatására sajnos sokkal kevesebb időm van, mint évekkel korábban. Nemrég mondta egy hozzám nagyon közel álló személy, hogy az évek alatt egész jó üzleti, vezetési tanácsadó lett belőlem, viszont operatív ügyvezetőként még vannak hiányosságaim… viccelni is akart, de komoly inspiráció is volt a mondanivalójában.

–Nem túlzás azt mondani, hogy az emberi kapcsolatok át- vagy felértékelődnek, alapvetően átalakulnak. A munkatársaik, a szakembereik és a különböző partnereik körében Önök is találkoznak ezzel?

– Igen, ezt én is így látom. Szakmai körökben hangzott el, hogy például a távmunkában az a kapcsolat, amely már előtte is aránylag jó volt, az még jobbá válik, ahol pedig gondok, problémák és üresjáratok voltak a munkakapcsolatban, ott még inkább kiürül és értelmetlen, szükségtelen lesz az a munkaviszony. Ahogy ezt másként mondani szokták, tényleg a bajban ismerhetjük meg a másik embert.

– Támogatnak társadalmi, közösségi ügyeket? Ha igen, akkor hogyan választják ki ezeket és miért nem csak az „üzlettel” foglalkoznak?

– Nem tudom, van-e olyan, hogy csak üzlet vagy csak pénz?! Az én meggyőződésem ezzel kapcsolatban az, amit jobb helyeken megfelelően tanítanak is: a pénz és a profit tényleg a mások érdekében végzett feladatok, a vevőknek adott elégedettség gyümölcse, mellékterméke. Ehhez szerintem fontos összetevő, hogy az embereket, dolgokat és ügyeket kellő mértékben tiszteljük és kedveljük, nem is csak ő miattuk, hanem a saját normális belső rendünk miatt, a harmóniánk érdekében. A testi, szellemi és lelki tekintetben is rendezett körülmények között pedig az élet „kitermeli” azokat az ügyeket, programokat, azokat a helyi, társadalmi helyzeteket, amelyeket megpróbálunk a saját, szerény eszközeinkkel elősegíteni. Véleményem szerint ez ilyen egyszerűen történik.

KORREKT-Kút Kft. www.korrekt-ku.hu, [email protected]

Borítóképünkön: Farkas Gábor szerint gyarapodásra, fejlődésre kell törekedni