Erasmus+ szakmai gyakorlattal a sikerért!

Az Erasmus+ programról már biztosan sokan hallottak, ki a gimnáziumi évek alatt, ki az egyetemen. Talán minden PTE-s hallgató ismeretségi körében akad olyan, aki már utazott ezzel az ösztöndíjjal, amely remek lehetőség sok szempontból. Mégis talán kevesebben tudnak róla, hogy az egyetemi évek végeztével is van mód Erasmussal külföldre utazni, mégpedig az Erasmus szakmai gyakorlattal. Hogy igénybe vehesd, jelentkezz még a végzésed előtt!

Miért jó?

A szakmai gyakorlat lehet az a plusz, ami a leendő munkáltatód végleg meggyőzi arról, hogy pont téged keresnek egy adott pozícióra, hiszen azzal, hogy külföldön teljesíted a szakmai gyakorlatod, bizonyítod, hogy megállod a helyed a szakmádban, valamint vagy annyira talpraesett, hogy mindezt külföldön, egy idegen ország kultúrájába beilleszkedve teszed. Nem utolsó szempont az sem, hogy a nyelvvizsga mind szép és jó, ha van, de az igazi nyelvtudás az nagy kincs, és csak úgy tudsz külföldön boldogulni, hogy valóban tudsz idegen nyelven kommunikálni. Lényegében a nyelvtudásodat is fejleszted minden egyes megszólalásoddal, megértett mondattal, így a külföldi szakmai gyakorlatoddal bizonyítod a rátermettséged, és a kompetens nyelvhasználatod.

Neked nem kötelező a szakmai gyakorlat?

Egyrészt nem kell feltétlenül a diploma megszerzése után végezned a szakmai gyakorlatod, sőt, a tanulmányaid első évében is utazhatsz szakmai gyakorlattal. Akár egy nyarad is kihasználhatod erre, vagy hozzátehetsz a végzésed után néhány plusz hónapot, ez bizonyára előnyös lesz a munkaerőpiacon. Sőt, arra is van lehetőség, hogy a tanulmányi és a szakmai ösztöndíjat kombináld.

Hova lehet utazni?

„Az Európai Unió országaiba, Macedóniába és Törökországba tudnak pályázni a hallgatók. 2007 óta folyamatosan utaznak ki a PTE-ről számos országba. Legtöbben nagyon pozitív tapasztalatokat szereznek. A szakmai gyakorlat választásában közvetítőcégek segítenek, akik hatalmas adatbázissal rendelkeznek, persze a hallgatók maguk is megkereshetik a céget, ahova menni szeretnének. Az erasmus.pte.hu honlapon érdemes elolvasni a hallgatók beszámolóit, akik részt vettek már szakmai gyakorlaton. Az egyetem csak az ÁOK és az ETK esetében ír ki konkrét szakmai helyeket” – tudhattuk meg Németh Judittól, a PTE intézményi Erasmus+ koordinátorától.

„A minimum kint töltött időtartam két hónap. Meg kell nézni, hogy a hallgató saját szakán elfogadják-e a külföldi szakmai gyakorlatot, amennyiben kötelező ilyet végeznie. A hallgató az elméleti tudását próbálhatja ki egy valós, szakmai helyzetben, még azelőtt, hogy a munka világába belép. Ez egyfajta híd a munka világához. Ha például most valaki a végzés előtt áll, akkor lehetőleg mielőbb adja be a pályázatát, és január végén, február-márciusban utazhat is. A beadástól az elbírálásig minimum 40 nap kell, ezt figyelembe kell venni. Kulcsfontosságú, hogy csak a végzés előtt lehet benyújtani a pályázatot” – hívta fel a figyelmet a koordinátor.

Buzás-Hábel Géza

„A legjobb az volt az Erasmus-ban hogy azt csinálhattam, ami engem érdekelt, és nagyon rugalmas volt a kint tartózkodásom munka szempontjából, s emiatt sok szabadidőm maradt. Mindenkinek ajánlom, aki szeretne világot látni, és jobban megismerni az adott ország szokásait, kultúráját.”

Vörös Rebeka

„Amikor az ember huzamosabb ideig van, egyedül akkor rengeteg mindent tanulhat önmagáról, talán pont emiatt is adott nagyon sokat nekem ez a két hónap. Magabiztosabb, bátrabb, talpraesettebb és önállóbb lettem. Ez egy olyan tapasztalat, amit nem cserélnék el semmiért sem. Nagyon kedves embereket ismerhettem meg, barátokat szereztem. Szlovénia nagyon közel van, akármikor hazaugorhat az ember, ha szeretne, a 2 hónap pedig olyan gyorsan letelt, hogy szinte észre sem vettem. Rengeteget tanultam, fejlődtem, tapasztalatokat szereztem; sok-sok kedves emlékkel távoztam. Ez egy olyan lehetőség, amit mindenképpen meg kell ragadni, mert ezzel csak nyerhettek!”

Rebeka anglisztika BA szakot végzett, a diploma után utazott ki Ljubljanába, Szlovéniába, és a Magyar Nagykövetség Kulturális Központjánál dolgozott két hónapig 2018 nyarán. Mióta hazatért, már sikerült elhelyezkednie, véleménye szerint az is segített ebben, hogy külföldön szerzett szakmai tapasztalatot. Géza ebben a félévben fog végezni romológia szakon, emellett egy új civil szervezetet vezet Pécsett. Ő Brüsszelben, Belgiumban végezte a szakmai gyakorlatát, közel 11 hónapot töltött kinn. Jó tudni, hogy képzési szintenként 12 hónap a maximális felhasználható időtartam, amit Erasmus+ szakmai gyakorlattal külföldön tölthet a hallgató.

Kérdésed van?

Hasznos információkat gyűjtöttünk össze az Erasmus+ programmal kapcsolatban az erasmus.pte.hu honlapon, valamint a munkatársaink is szívesen segítenek bármilyen felmerülő kérdésben, elérhetőségeiket megtalálod a honlapon. Facebook és Instagram oldalunkon is inspirálódhatsz – kövess minket, és a hallgatókat, akik már bekapcsolódtak az Erasmus+ élménybe! Légy részese Te is!

http://erasmus.pte.hu/

https://www.facebook.com/Erasmus.PTE/

https://www.instagram.com/erasmuspte/