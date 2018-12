Exkluzív fekete csipkeruha a sláger a szekszárdi AMNESIA üzletben

Az AMNESIA női ruházati márka néhány hónappal ezelőtt új üzletbe költözött, új tulajdonossal, hogy a tágas, világos, három próbafülkével rendelkező, 80 négyzetméteres szekszárdi divatáru üzletben a vásárlók a lehető legkényelmesebben válogathassanak a hetente frissülő kollekciókból. Megtudtuk, hogy a tél beköszönte ellenére a legnépszerűbbek az alkalmi ruhák, közülük pedig egy fekete csipkés, valamint egy elöl kötős masnis a kedvenc; elasztikus anyagaik jól követik a test vonalát.

– A vásárlóink elegáns ünnepekre készülnek a kiegészítők tekintetében is. Ékszereink, táskáink, öveink, pénztárcáink közül válogatva alkalmi viseletüket még egyedibbé és különlegesebbé tudjuk tenni – mondta Sümeghy Krisztina üzletvezető, aki kolléganőjével Kapronczainé Munkácsi Mártával mindent megtesz a legexkluzívabb divat tanácsok tekintetében is. A téli kabátokon át, a pihe-puha pulóvereken és felsőkön keresztül a nadrágokig, szoknyákig minden megtalálható üzletükben. Szeretnék, ha a vásárló jól érezné magát a kollekciókban.

– Őszinték vagyunk, ezért előfordul, hogy ha felpróbál több ruhát is, és egyik sem megfelelő, akkor segítünk akár szabásban, akár színvilágban új lehetőségeket varázsolni számára. Gyakran egyeztetünk a szakemberekkel a különleges igények tekintetében is – hangsúlyozta az üzletvezető. A vásárlók sokszor az interneten találnak egy- egy különlegesebb darabra, amelyet kérésükre megpróbálunk beszerezni. Az ünnepek közeledtével különösen ajánlják az 5 – 10 ezer forintos ajándékkártyák vásárlását. Hozzátartozók, gyermekek is kellemesen tudják tölteni idejüket a számukra kialakított sarokban. Az AMNESIA üzlet Szekszárdon a lefedett pataknál, a Tinódi utca 8. szám alatt található.