Fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő krém kismamáknak

A várandósság idején a gyógyszerszedéssel vigyázni kell, időnként mégis előfordul, hogy a kismama fájdalomcsillapítóra szorul. Mozgásszervi fájdalmak ellen a gyógynövénykrémek is segíthetnek!

A várandós édesanyák nagy többsége tisztában van azzal, hogy a gyógyszerek egy része fejlődési rendellenességeket okozhat. A kismama is lehet azonban beteg és a fogfájástól kezdve a fejfájáson át a mozgásszervi problémákig lehetnek különböző fájdalmai is. Egy nátha elmúlik magától is, a komolyabb betegségeket viszont kezelni, az erős fájdalmakat csillapítani kell.

A mozgásszervi fájdalmak enyhítésére leggyakrabban használt gyógyszerek hatóanyagai tabletták, kapszulák, krémek, sőt némelyek tapasz formájában is elérhetők. A nem-szteroid fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő krém, tabletta vagy tapasz alkalmazásával azonban a várandósság ideje alatt vigyázni kell. A terhesség első harmadában szedésük, illetve használatuk megnövelheti a vetélés és egyes fejlődési rendellenességek kialakulásának kockázatát. Ezeknek a gyógyszereknek az alkalmazása többnyire a babavárás utolsó hónapjaiban is ellenjavallt. A szülés megindulása esetén véralvadás gátló hatásuk a vérzésveszélyt fokozhatja és a méhösszehúzódások gyengüléséhez, a szülési folyamat elhúzódásához is hozzájárulhatnak.

Az ibuprofen, naproxen, vagy diklofenák tartalmú, vagy más nem-szteroid fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő krém a szájon át szedhető készítményeknél kíméletesebb ugyan, de a hatóanyag a bőrön át felszívódva a véráramba is bekerül. A kúraszerű alkalmazás okozta magzatkárosító hatás tehát fennállhat akkor is, ha csak a bőrre kenik a hatóanyagot.

A terhesség, a sokszor jelentős mértékben megnövekvő testsúly és a hormonális változások összessége megviseli az anyai szervezetet. Az utolsó hónapokban, amikor a baba rohamos növekedésnek indul, nagyon sokan panaszkodnak lábfájásra, derékfájásra, hátfájásra, ízületi fájdalomra is. A gyógyszerszedést persze minden kismama igyekszik elkerülni. Szerencsére van néhány olyan gyógynövény kivonat, amelyek a mozgásszervi fájdalmak enyhítésére a terhesség második felében már nyugodtan használhatók.

Természetes növényi kivonatok hátfájás, lábfájás, derékfájás, ízületi és izomfájdalom ellen

A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású gyógynövénykrémek összetevőivel általában nem végeztek olyan vizsgálatokat, amelyek igazolnák vagy kizárnák a magzatkárosító hatást. A legtöbb készítmény alkalmazása ezért a terhesség alatt nem javasolt. Kapható azonban néhány olyan fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő krém is, amelyeknek használata a második trimesztertől engedélyezett.

Rozmaringot, mentol és kámfort tartalmazó krém. Izomfájdalomra, ízületi, reumatikus és sérülésekből eredő fájdalmakra a várandósság negyedik hónapjától alkalmazható. A rozmaringolaj a kezelt terület helyi keringésének élénkítése révén fejti ki izomlazító, gyulladáscsökkentő hatását. A mentol és a kámfor a bekent terület azonnali hűsítésével járul hozzá a fájdalomérzet enyhítéséhez.

Gyógynövény tinktúra tartalmú krém kámforral. A terhesség második harmadától kezdve alkalmazható. A krém válogatott gyógynövények keverékéből készül, szintén a bekent terület helyi keringésének serkentése révén segíthet a reumatikus és mozgásszervi fájdalmak enyhítésében. Vény nélkül kapható.

Mielőtt megvásárolná ezeket a termékeket, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét arról, hogy a kiválasztott krém alkalmazása engedélyezett-e a várandósság ideje alatt! A terhesség első három hónapja a létfontosságú magzati szervek kifejlődésének időszaka. Ezen idő alatt, hacsak a kezelőorvosa kifejezetten nem javasolja, ne használjon gyógynövény kivonatokból készült készítményeket sem!

A különböző izom- és ízületi fájdalmak ajánlott krémekben számos más gyógynövény kivonat is megtalálható. A leggyakoribb összetevők közé az árnika-, a levendula-, a chilipaprika, az ördögkarom és a fekete nadálytő kivonat tartozik. Többféle kígyóméreg kivonatot, illetve természetes metil-szalicilátot tartalmazó kúszó fajdbogyó olajat tartalmazó krém is kapható mozgásszervi fájdalmak ellen. Ezeknek a termékeknek használata a terhesség ideje alatt általában azért nem javasolt, mert biztonságos, a magzati fejlődést nem károsító adagolásukról nem állnak rendelkezésre megfelelő vizsgálatok.

A terhesség alatti gyógyszerszedés kockázatait csökkenti, ha a szükséges készítményeket a lehető legrövidebb ideig és a lehető legkisebb adagban szedi. A panaszokat, illetve a gyógyszerszedés módját, időtartamát és adagolását a kezelőorvossal előzetesen egyeztetni kell. A baba egészségének érdekében mindig tartsa be ezt a szabályt, akár szájon át szedhető készítményről, akár a fájdalom helyén közvetlenül alkalmazható krémről van szó!