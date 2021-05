Felkészülten várják az e-autók forradalmát

Ezt ne hagyja ki! Hajléktalant kiforgatva adnak el Niedermüllerék egy ingatlant

Májusban kerek 30. születés­napját ünnepli a Schneider Au­tóház. Ahogy az 1991 óta Pé­csett, majd 2007 óta Kaposvá­rott működő, összesen hat jeles autómárkát (BMW, Mini, Volvo, Mazda, Toyota, FIAT) forgalma­zó-szervizelő kereskedés veze­tője, Schneider János a három évtized mérlegét, egyben sike­rük kulcsát egyetlen mondat­ba sűríti: „Nagyon jók az autó­ink, munkatársaimmal pedig folyamatosan az ügyfelek leg­tökéletesebb kiszolgálására tö­rekszünk.”

Ahogy a tulajdonos-ügyve­zető fogalmaz, autóházuk a rendszerváltozás utáni kény­szervállalkozások egyike: egy állami vállalat profiltisztítá­sa után maradt rá a lehetőség egy márkaszerviz megnyitásá­ra. És ahogy azt sok sikertörté­net születéséről hallhattuk, ők is egy garázsból indulva, bérelt ingatlanok során át jutottak el idáig; vagyis, hogy ma három cégük öt telephelyén 110 kol­légával végzik szerteágazó te­vékenységüket.

Több ezer eladott autó, napi 60 munkavégzés

A három évtized alatt több ezer új és használt járművet értékesítettek. Ma napi átlag­ban 60 autón látják el – eme­lik ki büszkén – az autóiparban nyújtható szolgáltatások teljes spektrumát. Az általános kar­bantartástól a karosszériagon­dozáson át a flottafinanszírozá­sig mindenben rendelkezésre állnak. A Schneider Autóház tu­lajdonosa ugyanakkor mégsem a technika, hanem az ember, az ÜGYFELEK (igen, ahogy a min­dennapi tetteikből is kitűnik, itt csupa nagybetűs értelemben te­kintenek rájuk…) köré csoporto­sítja visszaemlékezéseit az eltelt három évtizedre. Belülről nézve a legfontosabbnak a stabil, meg­bízható, ügyfélcentrikus mun­katársi gárda bizalmát említi: a kitűnő munkahelyi légkörről minden vezetői szólamnál töb­bet mond, hogy a mai csapat jó része a kezdetektől a siker ko­vácsai közé tartozik.

Kiemelkedő technikai háttér, ügyfélközpontú dolgozói szemlélet

És hogy mi lehet válságokat is átvészelő, a nehézségekből is erőt merítő, mindig új növeke­dési pályára álló, immár több­ször is Az év márkakereskedő­jének választott, mára az ország legnagyobb múltú és egyik leg­nagyobb tekintélyű családi autókereskedésévé avanzsáló au­tóház sikerének titka?

„Talán, hogy nagyon jó és csá­bító a modellpalettánk, és mun­katársaimmal folyamatosan a legtökéletesebb kiszolgálásra törekszünk! Számomra a leg­fontosabb a partnereink elége­dettsége; és persze megbízható, ügyfélcentrikus munkatársa­inké” − gyűjti röviden csokor­ba a legfontosabbakat Schnei­der János. „Szeretnénk min­den hozzánk fordulónak a leg­jobb ügyfélélményt nyújtani! Filozófiánk, hogy nem elég va­lakinek egyszer eladni egy au­tót; a legnagyobb öröm a visszatérő ügyfél! És mert olykor a leg­jobb autók is szervizbe kénysze­rülnek, e téren is olyan nívót, légkört igyekszünk teremteni, amely minimálisra csökkenti a helyzetből eleve adódó kényel­metlenséget. Emellett mindig is komolyan vettük társadal­mi szerepvállalási kötelezettsé­geinket, amelynek jegyében a város kulturális, művészeti és sportéletét is szerteágazó mó­don támogatjuk. Jövőképünk változatlanul a biztonságos nö­vekedés, akár újabb dealerpon­tokkal is bővülve. Igyekszünk nem utánkövetni, hanem elé­be menni az autóipar forradal­mi változásainak is. Szolgálta­tásainkat pedig az elektromos autók várható gyors térnyeré­séhez, új szükségleteihez iga­zítani. A vállalatcsoport növe­kedésében, vezetésében pedig személyes ambícióim egy­re inkább a stratégiai részvétel­re korlátozódnak, a cég új élet­ciklusát mind jobban az opera­tív vezetőség határozhatja majd meg” − vezeti át ügyfélorientált és mecénási filozófiáját saját jö­vőbe mutató terveire az ügyve­zető.

Új szolgáltató és szervizpark: elébe mennek a kihívásoknak

Az újdonságok sorát azzal folytatva, hogy Budai vám kör­nyéki telephelyeik szomszéd­ságában máris egy új szolgál­tató és szervizpark létesíté­sén fáradoznak, ahol gumiho­tellel (kerékcentrummal) auto­mata mosással, modern vizsga­sorral, akkumulátor-gyorstöl­tőkkel és további számos inno­ vatív fejlesztéssel állnak nem­sokára az új kihívások elé. Aprónak tűnő, mégis fontos kie­gészítői az autóház életének ma­guk a kiegészítők: kevesen tud­ják, de a BMW-szalonba példá­ul nemcsak autókért, hanem ke­rékpárokért, játékmodellekért, sport (elsősorban golf és vitor­lás) felszerelésekért, autós ruhá­zati cikkekért, különleges aján­déktárgyakért is érdemes le­het betérni. Most, a harminca­dik születésnap kapcsán külö­nösen.

Az ünnepelt Schneider Autó­ház ugyanis most sem várja, ha­nem adja az ajándékot: filozófi­ájuk ugyan nem az „akciókra” épül, de a márkánként eltérő in­gyenes szervizek és egyre hosszabb garanciák mellett vásár­lóik most is egyedi ajánlatokra, árakra is számíthatnak.