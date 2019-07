Folyadékpótlás kreatívan: nyári turmix ötletek

A turmixok ízletesek, laktatóak, de értékes tápanyagokhoz is juttatják a szervezetet, ráadásul remek folyadékpótlók is, ami valljuk be a nyári hőségben nem elhanyagolandó. Indítsd te is a nyári reggeleket egészséges turmixokkal, amik hozzávalói nemcsak bőrszépítő tulajdonságokkal rendelkeznek, de amik kiegészítik, vagy éppen pótolják a napi ajánlott folyadékmennyiséged is.

Epres- kivis turmix

Hozzávalók: 2 hámozott, kockázott kivi, néhány szem eper, 1 csésze joghurt, egy fél csésze narancs juice

Dobd a hozzávalókat turmixgépbe és már kész is ez az ínycsiklandó turmix, ami igazi vitaminbomba, mert sok a C- és E-vitamin benne. Ne lepődj meg, ha rendszeres fogyasztása mellett megszépül a bőröd is. A hozzávalók és a bennük levő sok-sok C-vitamin a vízhiányos bőr egyik legjobb barátja.

Áfonyás-banános turmix

Hozzávalók: fél csésze fagyasztott vagy friss áfonya, 1 vagy 2 kisebb banán ízlés szerint, két kanál chia mag, annyi víz amennyi ellepi.

Ha nemcsak azért iszol turmixokat, hogy azzal folyadékot pótolj, hanem fogyni is szeretnél, akkor ez a kombó lesz a nyári kedvenced. Csak úgy olvadnak majd le rólad a kilók, hála a chia magnak.

Mangós vitaminbomba

Hozzávalók: 1/2 mangó, 1/4 ananász, 2 sárgarépa, 1 alma

Mi is tudjuk, hogy a mangó nem kifejezetten nyári gyümölcs, de szinte egész évben kapható, így soha nem tudunk neki ellenállni, mikor meglátjuk a gyümölcsösnél. Ne félj tőle akkor sem, ha zöld és még kemény, néhány nap és máris kellemes állagúra fog puhulni. Plusz tipp, hogy ha egyéb gyümölcsök közé teszed, akkor gyorsabban érik majd. Hámozd meg a mangót és az ananászt, távolítsd el a mangó magját, majd darabold nagyjából egyforma darabkákra. Mosd meg az almát és a sárgarépákat, és préseld ki a levüket, majd a mangó- és ananászdarabokkal együtt turmixold sima állagúra. Töltsd pohárba, és díszítsd egy szelet ananásszal, így biztosan még nagyobb kedvvel fogod kortyolgatni.

Ribizlis turmix

Hozzávalók: 1 csésze ribizli (szármentesen), 3 dl tej, 1 púpozott evőkanál cukor, 1-2 jégkocka

A jégkocka kivételével tedd turmixgépbe a hozzávalókat, majd turmixold össze őket. Ha hűsítőként innád, mehet bele a végén a jégkocka, ezt is turmixold hozzá, ettől kásás állagú lesz. Ha csak nem szereted a nagyon savanykás dolgokat, a cukrot ne hagyd ki belőle, mert a ribizli nagyon fanyar, savanykás gyümölcs.

Málnás turmix

Hozzávalók: 10-20 dkg málna, 0,5 liter tej, méz – ízlés szerint

Turmixold össze a málnát, öntsd hozzá a tejet és a végén ízlés szerint adagolj hozzá mézet. Ha elkészült az ital, azonnal fogyaszthatod. Ha nagyon meleg van, tedd hűtőszekrénybe egy-két órára.

Dinnyés turmix

Hozzávalók: 15 deka sárga és ugyanennyi görögdinnye kocka, kevés méz, néhány csepp citromlé, kevés tejszín

A sárga- és görögdinnye tele van vitaminnal és folyadékpótlásra is kiváló. Remek turmix is készíthető belőlük, így a fent felsorolt hozzávalók mehetnek is a turmixgépbe. Ha ezzel indítod a napod, biztosan jó ideig nem fogsz szomjazni még a legnagyobb kánikulában sem.

Zöld turmix

Hozzávalók: pár deka spenót, 1 kivi, 1 banán, 1 őszibarack

A végére hagytuk a legjobbat, amibe nemcsak gyümölcs, de egy kis zöldség is kerül. Mégpedig spenót, amitől még különlegesebb lesz az íze. Nem véletlenül állítják a hozzáértők, hogy a zöld turmixok a legegészségesebbek a világon. Remek folyadékpótlók, méregtelenítők, vitaminbombák és valljuk be, esztétikai élménynek sem utolsó, ha szépen díszítve öntjük pohárba.