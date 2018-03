„A gyógyuláshoz vezető út első lépése a pontos diagnózis”

A régióban egyedülálló szolgáltatást nyújt a szekszárdi MR Diagnosztikai Központ, az Ybl Miklós utcában a kórház és az egészség centrum mellett. Itt nem kell heteket, hónapokat várnia az időpontra, bejelentkezése után néhány napon belül – sürgős esetben akár aznap – mehet is vizsgálatra és az itt kapott diagnózissal keresse fel orvosát aki a szükséges kezelést ennek birtokában könnyebben meg tudja határozni. A kapott időpontban azonnal sorra kerül, nem kell várakoznia a váróteremben.

A régió egyik legmodernebb műszerekkel felszerelt diagnosztikai központja az MR Diagnosztika, amely kicsivel több mint három éve áll a páciensek rendelkezésére. Barátságos, igényes környezetben, modern, úgynevezett nyitott MRI géppel dolgoznak nap mint nap azért, hogy a pácienseik pontos diagnózist kapjanak a mielőbbi gyógyuláshoz vezető út első lépéseként.

„Az MR az egyik legmodernebb fájdalom- és mellékhatásmentes diagnosztikai eszköz, amelynek nincsenek az emberi szervezetre vonatkozóan káros hatásai – mutatja a berendezést Szauer Márk, a központ vezető radiográfusa – Nyitott, nem kell csőben feküdnie és röntgensugárzás-mentes, mégis precíz képet ad a vizsgált területről. A vizsgálat során a páciensnek 20-40 percig kell mozdulatlanul feküdnie a vizsgálóasztalon, amíg a képi anyag elkészül. Kísérője is a pácienssel lehet, sőt zenét is hallgathat közben akár pihenhet is. A nyitott MRI gépnek köszönhetően fiatalabb, félénk, klausztrofóbiás betegeknél is elvégezhető a vizsgálat” – mondja.

A központban vizsgálható régiókat három csoportba lehet osztani. Az első csoportba a koponya, az arckoponya, a belsőfül és az agyi erek, a másodikba a nyaki-, háti-, ágyéki gerinc, a keresztcsont és a farokcsont, a harmadikba pedig a váll, könyök, csukló, kéz, csípő, térd, boka, sarok és lábfej tartozik. Megelőző és kombinált szűrővizsgálatokat is végeznek például stroke (szélütés), demencia, feledékenység, szédülés, különböző fejfájás típusok, ízületi fájdalmak diagnosztizálására. Sportolók ízületi állapotfelmérését is vállalják, ami fontos játékos vásárlás, sérülés utáni gyógyulás követés, nagyobb verseny vagy a szezon kezdés előtt.

– A képi anyag kiértékelése az országos teleradiológiai rendszer segítségével történik. Ebben több mint száz radiológus szakorvos dolgozik, így mindig van azonnal elérhető szakemberünk még a nyári és téli szabadságolások alatt is. A tevékenységünket specifikus munkacsoportban végezzük, a páciensek képeit mindig az adott terület specialistái értékelik ki – teszi hozzá Szauer Márk.

Az elkészült képeket a vizsgálatot követően CD-n a páciensek kezébe adják. A leletek maximum három munkanapon belül készülnek el, amelyeket e-mailben, illetve postán is elküldenek, de személyesen is átvehetők. Kérésre lehetőség van sürgősségi leletezésre illetve angol vagy német nyelvű fordításra is. Saját egészségbiztosítói beutalóval a vizsgálat a páciensnek ingyenes, a munkáltató térítheti vagy egészségpénztári kártyát, bankkártyát is elfogadnak. Munkáltatóként, magánszemélyként vásárolhat VIP Egészség Utalványt is, amit ajándékba adhat szeretteinek, dolgozóinak, ez korlátlan ideig bármilyen vizsgálatra felhasználható.

További információkhoz munkanapokon 8 és 20 óra között a 74 200-200-as telefonon,illetve a www.spiritmr.hu internetes és az MR Diagnosztikai Központ Szekszárd Facebook oldalon lehet hozzájutni. Személyesen is felkeresheti a központot – akár a gépet is megnézheti – Szekszárdon, az Ybl Miklós utca 3. szám alatt. Bejárat és recepció az Ybl lakótelep felől. Parkolni az Ybl Miklós utcában lehet, a parkolás ingyenes.