Hétköznapok és ünnepek ételei: várjuk olvasóink receptjeit

Új, 2018 végén megjelenő szakácskönyvünkben az Önök receptjeire építünk. Ezt tükrözi az album címe is: Hétköznapok és ünnepek ételei olvasóinktól.

A könyv lektora Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke elmondta, öröm az olvasókkal együtt dolgozni, mert rengeteg értékes receptet küldenek be, ezekből mindenki profitálhat a konyhában, majd az asztalnál a család, a barátok előtt.

A könyv a hagyományos előétel, leves, főétel, desszert négyesre épül.

Az előételeknél különböző pástétomokat, gyümölcsökből, zöldségekből, hússal és hús nélkül készített ételeket várunk. A leveseknél szabad a pálya, ami fontos, a család kedvenceit küldjék be, mert ez más családok kedvence is lehet. A főételeknél a szokottnál több terjedelmet szánunk a tésztaételekre, melyek egyre népszerűbbek, akár húsosan, akár zöldségesen. Ide tartoznak a főtt, a sült, a töltött tészták. A búzaliszt mellett rizs- és kukoricalisztes recepteket is várunk. Egyéni pizza vagy kelt tészta recepteket is küldjenek.

A street food manapság a gasztronómia divatja.

Itt is a gyorsan elkészíthető, nagyon sok minőségi alapanyagot tartalmazó, a nevéből adódóan akár menet közben elfogyasztható finomságokról van szó. Mehet ez ,,buciba”, zsömlébe, kiflibe vagy általunk sütött tésztába.

Egyre nagyobb divat a street food kerti összejövetelekre. Állítsanak össze a könyv, a többiek számára a maguk ízlése szerinti ,,szendvicset.”

Persze, egy vasárnapi családi ebéd vagy egy húsvéti, karácsonyi ételsor nagyban különbözik mindettől.

Itt is lehet azért lazítani, és akár hagyományos ételeket újragondolni.

A kezdő háziasszonyok nem egyszer panaszolják, hogy a rántást, a habarást vagy a lisztszórást csak így, ,,nemes egyszerűséggel” használjuk egy-egy receptben. Számukra is hasznos lehet gasztronómiai lexikonunk, valamint a modern konyhatechnológiát – szuvidálás, konfitálás – magában foglaló kalauzunk a szakácskönyv részeként.

Az ételek egy részét a receptet beküldő olvasóinkkal együtt főzik, sütik meg a szakácsok. Egy-egy fejezetnél a szakterület kiválóságai is

ételrecepttel szolgálnak, és be is mutatják konyhánkban.

A receptnél várjuk a hozzávalókat négy személyre és az elkészítés módját. Közöljék elérhetőségeiket is, mert a beküldők portréit idén is fotóriportereink készítik el.

Küldjék mielőbb receptjeiket,

A végső beküldési határidő:2018. június 22.

Receptjeiket e-mailben a receptverseny@mediaworks.hu e-mail címre, postai úton az 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. címre várjuk.

A beküldők között két darab két főre, két éjszakára szóló wellnesspihenést sorsolunk ki egy zalakarosi négycsillagos hotelbe.