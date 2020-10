Hiánypótló magazinnal jelent meg a Tolnai Népújság

Sokat lehet olvasni arról, hogy milyenek a sikeres vezetők, mit is várnak el a mai felgyorsult világunkban a nőktől, de olyan példákat ritkábban találhatunk, ahol ezek együttesen, egymást erősítve jelennek meg.

Öröm hallani olyan nagyszerű hölgyekről, akik azon túl, hogy egy céget, vállalkozást vagy egy intézményt komoly döntések meghozatalával sikeresen vezetnek, mellette társként, családanyaként is követendő minták. Nagy kihívás eredményesen összeegyeztetni a magánembert a vezetővel, pont úgy, mint az érzékeny női lelket a határozott fellépésű, karakteres döntéshozóéval. A kiadványunkban szereplő hölgyekre ezek messzemenően igazak, őket mutatja be a „Fókuszban a sikeres nők” című magazinunk, amely már digitális formában is olvasható.