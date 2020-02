Játszottál már kooperációs társasjátékkal?

A társasjátékok sokunk gyerekkorának elmaradhatatlan részeit képezték. A karácsonyi ajándékozáskor a legtöbben találkoztunk az akkoriban menőnek számító típusokkal, melyek remek kikapcsolódást kínáltak. Sokan még ma is nosztalgikus élményekkel gondolunk egyik vagy másik típusra. Persze a mai kínálat már minden korábbinál szélesebb, és minden korosztály számára megtalálhatóak benne az ideális típusok. Míg azonban egykor a legtöbb játék a versenyszellemet ébresztette fel bennünk, úgy manapság már úgynevezett kooperációs társasjátékok is léteznek.

Ezeknél kevesebb az esély az összeveszésre, amikor egymással kell játszani és nem egymás ellen. Számos kooperációs játék megköveteli, hogy átgondolt stratégia alapján tegyetek meg bizonyos lépéseket a játékosok, és kivétel nélkül bebizonyosodik, hogy az együttműködés tovább visz, mint a versengés. Mindez egyébként az életről is sokat tanít a gyermekeknek. A mai kor velejárója, hogy a legtöbb munkahelyen, szakmában akkor boldogul az ember, ha átlép a másikon, verseng, és az együttműködés nem opció. Nem pusztán a karrier kapcsán van ez így, hanem a magánéletben is előfordul az ilyen jellegű probléma.

Gyermekkorunkból olyan mintákat és tapasztalatokat viszünk magunkkal, amelyek akár egész életünkben végigkísérnek. Sokaknak hiába mondjuk, hogy a viták helyett a kooperatív együttműködés és a megbocsátás az, ami előrébb visz, mégsem hisznek ebben a gondolkodásmódban. Ha a kicsik már gyermekkorukban megtapasztalják az együttműködés jelentette élményt és eredményt, akkor valószínűleg felnőttként is ilyen jellegű megoldásokat keresnek majd. Nem csak kooperációs jellegű játékok, hanem logikai típusok is megtalálhatóak a webes kínálatban.

A kooperációs társasjátékok igen kedveltek napjainkban, ugyanis a szülők is felismerik a bennük rejlő erőt. A kínálat rendkívül széles, így ha szeretnéd alaposan áttekinteni azokat, és a gyermekek érdeklődési körének leginkább megfelelőt választanád, akkor megéri az online vásárlás mellett letenned a voksod. Nem csak gyorsabban oldhatod így meg a vásárlást, hanem sok esetben olcsóbban is. Könnyen lehet, hogy ami a szaküzletben hiánycikk, az a webshopban folyamatosan elérhető. Lepd meg gyerkőcöd olyan társasjátékkal, mely átvitt értelemben, az életben való problémamegoldáshoz is hozzásegíti majd.