Jelentős infrastruktúra-fejlesztés társul a Paks II. beruházáshoz

Az ellátásbiztonságot garantáló Paks II. beruházáshoz jelentős infrastruktúra-fejlesztés társul. A beruházási terület elérését, a munkaerő- és áruszállítást elősegítő közút-, illetve vasútfejlesztés, amelynek már látható eredményei vannak, csak egy kis szelete a feladatoknak – tájékoztatott Dr. Becskeházi Attila államtitkár.

A biztonságos, gyors, kényelmes megközelíthetőség az eredményes gazdaságfejlesztés alapja, de elengedhetetlen feltétele a sikeres beruházásoknak is. Különösen igaz ez egy olyan komplex, nagy volumenű beruházásra, mint a Paks. II. projekt.

– Minden nagyberuházáshoz, így a Paks II. projekthez is szükség van infrastruktúra-fejlesztésre, amibe beletartozik a közúti, a vasúti és vízi közlekedés fejlesztése, sőt bizonyos esetekben még a légi közlekedésé is, hiszen komoly mennyiségű árut és nagy számú munkavállalót kell mozgatni – fogalmazott Dr. Becskeházi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár.

– A 185 milliárd forintos költséggel tervezett közútfejlesztési projektet a szakterületet felügyelő Innovációs és Technológiai Minisztériummal együtt készítettük elő és hajtjuk végre. Ennek első szakasza megvalósult, a Pakson és környékben élők már élvezhetik ennek eredményét. Sokkal jobb minőségű lett a közlekedés, könnyebben, hamarabb elérhetők a települések – részletezte az államtitkár. Elmondta, hogy az orosz beruházó és az alvállalkozók számítanak a vasúti szállítási lehetőségre. A Mezőfalva–Paks vasúti szárnyvonal felújítása már meg is történt. A vízi útvonal is szóba jöhet mind a személy-, mind az áruszállítás esetén, így ennek érdekében is történnek lépések: a beruházás közelében lévő magánkikötők elérhetőségét javítva megépül az oda vezető út is.

Dr. Becskeházi Attila a Paksot tehermentesítő úgynevezett nyugati elkerülő útról elmondta, hogy számos egyeztetés és több lakossági fórum eredményeként kijelölték a nyomvonalat, folyik a tervezés. Cél, hogy a belvárost minél jobban tehermentesítsék, a területet és a lakosságot megkíméljék a szállítási forgalomtól.

A beruházásra érkezők között lesznek, akik évekig maradnak, mások csak néhány hónapig, és gondolni kell a leendő üzemeltetőkre is. Ezeket figyelembe véve szükséges a lakhatási feltételeket biztosítani. A beruházást irányító menedzsment tagjai családostól érkeznek, számukra végleges lakások épülnek. Mivel helyben veszik majd igénybe a különféle szolgáltatásokat, több területet érintően szükség lesz fejlesztésre. Összesen mintegy 1500 végleges lakás épül, az első, mintegy száz lakásos mintalakótelep, a Liget lakópark el is készült. – Ami az ideérkezők többségét illeti, őket könnyűszerkezetes, úgymond konténerszállásokon helyezzük el. Senki ne értse félre, ezek magas komfortfokozatú, teljes közművel ellátott lakóparkok lesznek, ahol a megújuló energiát is szeretnénk majd hasznosítani. Ilyen szálláshelyeket a beruházási terület közelében alakítunk ki, első szakaszban háromszáz férőhelyet. Munkaerőszállításra ebben az esetben nem lesz szükség, csupán a hatos úton történő átkelést kell megoldanunk – részletezte Dr. Becskeházi Attila. Az államtitkár hozzáfűzte, hogy ezekhez és egyéb más beruházásokhoz kapcsolódóan jelentős közműfejlesztés is zajlik.