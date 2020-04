Jól vizsgázott a Paks II. Zrt. új informatikai rendszere

Robusztus, hibatűrő, redundáns, képes a jelenlegi és középtávú igények maradéktalan kiszolgálására – így jellemezte a Paks II. Zrt. új, saját informatikai szolgáltatás- és eszközrendszerét Szentgyörgyi Zsolt, a kiépítést végző infokommunikációs osztály vezetője.

Mivel a Paks II. Zrt. előtt folyamatosan változó feladatok állnak, ezek információs és kommunikációs technológiai kiszolgálása is folyamatosan bővül, változik. A társaság korábban az informatikai szolgáltatások jelentős részét külső szolgáltatásként vásárolta. Azonban az informatikai függetlenség egy ekkora volumenű projektben elengedhetetlen, a saját szolgáltatások és eszközök biztosítása rengeteg előnnyel jár. Ennek okán két évvel ezelőtt elkezdődött a saját informatikai környezet kialakítása az Informatikai Stratégiai Terv elkészítésével. Az ez alapján végrehajtott átállás gyakorlatilag „zöldmezős” beruházásként valósult meg.

Az IT-szolgáltatási rendszernek, akárcsak a közműszolgáltatásoknak, mindig elérhetőnek kell lenni. Egy informatikai rendszer akkor jó, ha keveset beszélnek róla – fogalmazott Szentgyörgyi Zsolt. A Paks II. Zrt infokommunikációs osztályvezetője hozzátette: a saját rendszer és szolgáltatáshalmaz a lehető legrugalmasabb megoldást jelenti mind a jelen, mind pedig a jövőben tervezett feladatokhoz és funkciókhoz. A rendszer terhelhetősége, gyors átalakíthatósága garantálja, hogy minden felmerülő igényre gyors, hatékony informatikai megoldások szülessenek a mostani stabil alapokon.

A Paks II. Zrt. új, modern, egységes informatikai eszköztára minden fronton gyorsítja a munkafolyamatokat. Létrehozása hosszú folyamat volt, ami akkor érett be, amikor az üzembe helyezés hétvégéjén a kirakó minden darabja a helyére került, és felépült a teljes infokommunikációs rendszer. Maga az átállás egyedülálló munka volt, hiszen ilyen mértékű és méretű rendszerek kiépítését több részletben, funkcionálisan széttagolva szokás megvalósítani. Ennek ellenére sikerült elindítani az IT-rendszert, ami azóta is megfelelő teljesítménnyel és tartalékokkal felvértezve teszi a dolgát. – Valamennyi alkalmazásunkat képesek vagyunk a saját eszközrendszerünk felhasználásával, teljes funkcionalitással home office módban is használni. Gyakorlatilag minden kollégánk számára biztosított az otthoni munkavégzés lehetősége a szolgáltatáscsomagok elérésével – tájékoztatott az osztályvezető.

A rendszer eszköz a társaság kezében, hogy minél jobban végezhesse el a feladatait. A moduláris bővítéssel, az éves fejlesztési tervek végrehajtásával pedig garantálható, hogy teljes életciklusában kimagasló teljesítménnyel szolgáljon ki minden ismert és még ismeretlen igényt. A fejlesztés következő komoly lépése az adattárház és a berendezések teljes életciklusát végig kísérő eszközgazdálkodási modul bevezetése.

– Az ilyen nagy volumenű projektek kovácsolják össze legjobban a csapatokat. Összefoglalni talán úgy tudnám a legegyszerűbben, hogy ezelőtt Paks II. informatikusai voltunk, ma egyértelműen Paks II. informatikája vagyunk – fogalmazott az infokommunikációs osztály vezetője.