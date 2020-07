Kiderült, hogy szinte minden megvásárolható a neten, amiért eddig sorban álltunk

Az elmúlt hónapokban leginkább az étel-házhozszállítás és az online bevásárlás erősödött meg a koronavírus-járvány hatására, de voltak olyan bolttípusok is, ahol elsőre nem is gondolnánk online vásárlásra, pedig

az üzlet személyes felkeresését szinte tökéletesen helyettesítő webáruházak állnak rendelkezésre ma már idehaza, ezeken a területeken is.

A virágföldtől akár a 3D nyomtatóig szinte mindent beszerezhetünk az internetről, egész nagybevásárlásokat bonyolíthatunk le otthonról.Ráadásul házhoz is hozzák és fel is cipelik a termékeket, így azzal sem kell bajlódni, az átadás-átvétel során pedig gondoskodnak a vírusfertőzés minimalizálásáról.Minden nagyobb kereskedőnek saját mobilalkalmazása is van, amelyen keresztül nemcsak rendelhetünk, de figyelmeztetnek az akciókra, a segítségükkel nyomon követhetjük a megrendelt áru szállítását és akár reklamációkat is kezelhetünk.

Az online vásárlások kínálata jóval szélesebb, mint egy bevásárlóközponté, hiszen sok hazai és külföldi webáruházból is előnyös árakon vásárolhatunk árut, ezek összehasonlítására pedig árösszehasonlító oldalak állnak rendelkezésre. A mai, korszerű webáruházakból tényleg csak az az egy hiányérzetünk lehet, hogy nem tudjuk megfogni az árut a vásárlás előtt, hiszen pontosan le van írva a termék minden tulajdonsága, általában több oldalról is le van fényképezve az áru, sőt az egyes termékek táblázatszerűen akár össze is hasonlíthatók más hasonló termékekkel. A webáruházakban feltüntetik a termék súlyát, méretét, színválasztékát is, és általában gazdagabb választék áll rendelkezésre, mint egy hagyományos boltban. A legtöbb webáruházban nagyon egyszerű kérdezni a kereskedőktől a felugró csetablakokban, és a legnagyobb durranás, amire a hagyományos boltokban biztosan nem lehet példát találni:

a korábbi vevők értékelik a termékeket és sokszor a kereskedőt is, ami egy fontos támpont lehet a végső döntéshez.

Ha éppen nincs kedvünk főzni vagy étterembe menni, akkor számtalan ételrendelési lehetőség közül választhatunk az interneten, amelynek biztosan van egy éttermi partnere a közelünkben is, így nem kell sokat várni a készétel kiszállítására. A szórólapról telefonon rendelt ételekhez képest az interneten sokkal nagyobb választékkal és akár olcsóbb árakkal találkozhatunk.

A kijárási korlátozások alatt a félelem is otthon tartotta az embereket, de a korlátozások oldásával változatlanul élhetünk a hagyományos bevásárlás interneten intézett, kényelmesebb változatával, hiszen azok a hipermarketláncok, amelyekhez vásárolni járunk, általában több éve működtetnek már házhozszállítási lehetőséget is. Ezek előnye, hogy nem kell elmenni a nagybevásárlásra, nem kell sorbaállni és hazacipelni az árukat, amivel általában órákat spórolhatunk az életünkből rendszeresen. Egyetlen szállítmánnyal a lakásunk ajtajában vehetjük át az árukat, és még az is lehet, hogy olcsóbban jövünk ki a házhozszállítási díjjal együtt, mintha magunk mentünk volna el a hipermarketbe.

De nem csak akkor nem szükséges ma már kimozdulnunk, ha kiürült a hűtő, hanem akkor sem, ha játékra, elektronikai vagy barkácscikkre lenne szükségünk, netán a kertbe szeretnénk gépet vagy szerszámot, kerti eszközöket vásárolni. Ezeknél még kifejezetten hasznos is lehet az online vásárlás, hiszen megoldják a hazaszállítást olyan méretű áruknál is, amit személyautóval szinte lehetetlen hazavinni.

Hasonló helyzettel találhatjuk magunkat szembe sportszer vásárlása során is, amit kényelmesen kiválaszthatunk az interneten és a kereskedők egészen az otthonunkig szállítják a különféle sportszereket, köztük akár a nehezebb szobabiciklit vagy futópadot is.

A legnehezebb helyzetben azok vannak, akik a ruhatárukat frissítenék, hiszen egy-egy ruha vásárlása esetében általában kritikus annak felpróbálása. De itt is segíthet az internetes vásárlás, hiszen a boltitól eltérően az internetes vásárlások esetében 14 nap áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy visszaküldjük az árut, és visszakapjuk a pénzünket, amennyiben nem megfelelő a ruha mérete, vagy csak egyszerűen nem tetszik.Nem számít, hogy kibontottuk, vagy ki is próbáltuk-e, és indokolni sem kell a visszaküldést. A visszaküldés költségét ráadásul átvállalhatja a webáruház. A 14 napos szabály egyébként, – noha leggyakrabban a ruhák és cipők esetében kerülhet sor az alkalmazására -, minden egyes, webáruházból megvásárolt termékre vonatkozik, néhány kivétellel (pl. virágok, romlandó áruk, egyedi igények alapján készült termékek, koncertjegyek, stb.). Lezárt csomagolású hang- és videó anyagokat, szoftvereket is vissza lehet küldeni, de csak a csomagolás megbontása nélkül. Ugyanez a szabály vonatkozik a higiéniai és egészségvédelmi termékekre is (pl. fehérnemű, fogkefe, egészségügyi betét).

Az üzleteken kívül még ezerféle lehetőség vár ránk a neten

De nem csak webáruházakban élhetünk a karosszékes vásárlás előnyeivel. Ahogy a Mastercard kutatásából is kiderült, sokan vettek igénybe új élményeket a bezárkózás idején, így a filmnézést, múzeumlátogatást, de ezek mellett akár egy postai csekk befizetése is lehet olyan feladat, amely – járványtól függetlenül – problémát okoz, hiszen igazodni kell a postai nyitva tartáshoz és sorba is kell állni.

Otthon másodpercek alatt befizethetjük egy sárga vagy fehér csekk ellenértékét bankkártyánkkal az iCsekk nevű mobilalkalmazással, amiért ráadásul még felárat sem kell fizetni, és minden bank kártyájával használható.

De a sárga csekknek vannak modernebb alternatívái is. Sokan nem is tudják, hogy például a közműszolgáltatók applikációiba néhány perc alatt be lehet regisztrálni, onnantól kezdve pedig egyszerűen, egyetlen gomb megnyomásával lehet rendezni a számlákat, bankkártyás fizetéssel. Sőt a program figyelmeztet, ha új számla érkezett, vagy közeleg a befizetési határidő. A legtöbb szolgáltatónál már kérhető az elektronikus számla is, melynél nem is kapunk papír alapú példányt. A fizetés során sok esetben arra is lehetőség nyílik, hogy a kártyát elmentsük, így a későbbiekben tényleg egy gombnyomással befizethetők lesznek a számláink, melyeket magától el is tárol a rendszer, így nem kell kinyomtatnunk és külön eltárolnunk azokat.

A sárga csekk csak egy példa, de valójában számtalan online tanfolyamon vagy előadáson vehetünk részt a neten, amire egyébként személyesen nem lenne lehetőség, vagy akár csoportosan játszhatunk, adakozhatunk is.Vásárolhatunk autópálya-matricát, számtalan mobilappal fizethetünk parkolási díjat, némelyik még magától meg is szünteti a díjszámítást, ha elindultunk az autóval.Ugyanígy megvehetjük a vonatjegyünket vagy a buszjegyünket, közlekedési bérletünket akár már napokkal korábban is az interneten, vagy hívhatunk taxit is, melynek díját szintén az applikációból, bankkártyával egyenlíthetjük ki.

A kártyás fizetések során a biztonság az első

A bankkártyával végzett vásárlásokat, legyen az bolti vagy internetes vásárlás, a készpénzzel ellentétben többféle védelem is óvja.Bár ez ma már nagyon meg van nehezítve, de az interneten végzett esetleges visszaélések során a kártyabirtokosok pénzét a törvény és a banki és kártyatársasági csalásfigyelő rendszerek egyaránt védik.

A fizikai kártya kapcsán fontos, hogy a hozzá tartozó PIN-kódot ne tároljuk a kártya közelében és állítsunk be a bankunknál SMS-szolgáltatást, így minden tranzakciót ellenőrizni tudunk. Online vásárlásnál pedig mindenképp ellenőrizzük, hogy a fizetés titkosított oldalon történjen – a weboldal címe ilyenkor mindig https-el kezdődik és egy zárt lakat ikon jelenik meg a böngésző címsorában.2020-tól minden egyes vásárlási tranzakció után a Mastercard kártyabirtokosok bankjuktól egy 9 karakterből álló titkos kódot kapnak, amelyet a kereskedő weboldalán kell megadni, ez szintén növeli a biztonságot, hiszen enélkül nem mehet végbe a vásárlás.A kód helyett később ujjlenyomatunkkal is fizethetünk majd.

Természetesen a teljes biztonsághoz a kártyabirtokos közreműködése is szükséges. Ezért soha nem szabad elküldeni a bankkártya adatainkat emailben, chatüzenetben, SMS-ben, vagy közösségi médián keresztül senkinek. Ha egy kereskedőnél eltároljuk a kártyaadatainkat a későbbi könnyebb fizetés érdekében, azt valójában nem a kereskedő, hanem a bank tárolja el, a kereskedő nem is láthatja ezeket az érzékeny adatokat és az esetleg ellopott vagy elhagyott számítógépünkről vagy telefonunkról sem férhetnek hozzá a kártyánkhoz idegenek, mert ezek az adatok nem a készülékünkön vannak tárolva.

A bankkártyás fizetésről az elmúlt évek visszaélési statisztikái alapján elmondható, hogy ma már sokkal biztonságosabbnak számít a készpénznél, még az interneten is.

A cikk megjelenését támogatta a Mastercard.

Forrás: Origo gazdaság rovat