Kimagasló az érdeklődés a Paks II. Akadémia iránt

Maximálisan kihasználták a keretszámot: több mint száz hallgató részvételével zajlik a Paks II. Atomerőmű Zrt. által kezdeményezett Paks II. Akadémia hat hazai egyetemen. Mittler István, a Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója azt mondta, értékelték az elmúlt fél évet, és úgy döntöttek, hogy növelik a hallgatói keretszámot és az Óbudai Egyetemet is bevonják a képzésbe.

Az alapképzésre épülő atomerőművi üzemeltetési szakmérnök megnevezésű szakirányú képzést a Paks II. Zrt. hat intézménnyel – a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME), a Pécsi Tudományegyetemmel, a Debreceni Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel és a Dunaújvárosi Egyetemmel – együttműködésben hozta létre. Az intézmények a társaság anyagi támogatása mellett indították a képzést, amely ennek köszönhetően a hallgatók számára a megadott keretszámig térítésmentes. Négy egyetemen 2019 szeptemberében indult el a képzés, kettőn pedig keresztféléves formában tanulhatnak a hallgatók 2020 februárjától. A tananyag összeállításában kiemelt szerepe volt a BME-nek. Dr. Czifrus Szabolcs, a Műegyetem Nukleáris íIntézetnek igazgatója elmondta, a képzés nagyon fontos eleme az atomreaktorok fizikája, műszaki felépítése. Reaktorfizika, termohidraulika, nukleáris biztonság – mindezek oktatása 1970-től központilag a BME-n történik, amelynek területén oktatóreaktor is működik. Éppen ezért mi vállaltuk magunkra, hogy összefogjuk a képzés előkészítését, a kapcsolódó tanterv kidolgozását – fogalmazott Czifrus Szabolcs.

A BME-n összesen harminc hallgató vesz részt a képzésben. Köztük Molnár Ferenc villamosmérnök, közgazdász is. – Már az első diplomamunkám témája is atomenergia volt még 1987-ben. Az atomerőművi technológia műszaki értelemben is csúcstechnológiát képvisel, de az ellátásbiztonság terén is kiemelt szerepe van a klímabarát atomenergiának – hangsúlyozta. Hozzátette, az oktatási módszer és a felkészüléshez biztosított tananyag is jó, örül, hogy csatlakozott a képzéshez.

Magusics Pál a Pécsi Tudományegyetemen végzi a szakirányú továbbképzést. – Bár 3-4 éve nagy naperőművekkel foglalkozom, közben figyelem a Paks II. projektet. Úgy gondolom, hogy az atomenergia jelenti a hosszú távú befektetést a jövőbe, ezért döntöttem úgy, hogy önfinanszírozásban is elvégzem ezt a képzést – mondta.

A nagy érdeklődésre tekintettel a Paks II. Zrt. bővíti a keretszámot, mondta Mittler István, a társaság kommunikációs igazgatója. – Társaságunk értékelte az elmúlt fél évet, és úgy döntöttünk, hogy a hat egyetem mellé egy hetediket, az Óbudai Egyetemet is bevonjuk, és növeljük a keretszámot is. Az évszázad hazai beruházásában jól képzett szakemberekre van szükség, így a Paks II. Zrt. minden megtesz azért, hogy jelenlegi és leendő munkatársai magas színvonalú képzéseken bővíthessék tudásukat – összegezte Mittler István.