Kiváló lehetőség a Mérnök leszek a Paks II.-nél program

Részmunkaidős foglalkoztatást, a diplomamunkához, tanulmányok sikeres befejezéséhez szakmai támogatást és a szabad státuszok függvényében munkalehetőséget kínál az egyetemistáknak a Mérnök leszek a Paks II.-nél programjában a Paks II. Zrt. A fiatalok körében népszerű ez a lehetőség – mondta el Mittler István kommunikációs igazgató.

Mivel a két új atomerőművi blokk tervezése, építése és üzemeltetése rendkívül sok jól képzett szakembert igényel, a Paks II. Zrt. több formában is támogatja a jövő atomenergetikai szakembereinek képzését. – Többek között ezért hoztuk létre a tanulmányi ösztöndíjprogramot, a szakmai gyakorlat lehetőségét, a Paks II. Akadémiát, és ennek szellemiségében jött létre a Mérnök leszek a Paks II.-nél program is – vázolta a Paks II. Zrt kommunikációs igazgatója. Mittler István kiemelte, ez utóbbi kiváló lehetőség arra, hogy megismerjék a fiatalok a hosszú távú karrierlehetőséget kínáló projektet.

Részmunkaidős munkaviszonyt – azaz heti 20 órás munkavégzést –, gyakorlatias feladatokat nyújtanak a mesterképzésben részt vevő egyetemistáknak. A hallgatók szakmai támogatást kapnak a tanulmányaik sikeres befejezéséhez, a diplomamunka elkészítéséhez azonfelül, hogy a kötelező szakmai gyakorlatukat is tudják teljesíteni. – Az aktuális létszámigény és lehetőségek függvényében teljes munkaidősként, határozatlan idejű szerződéssel csatlakozhatnak csapatunkhoz ezek a fiatalok. Jelenleg is féltucatnyi részmunkaidős kollégánk van, tízen pedig már teljes munkaidős munkatársaink – részletezte az igazgató.

– Paksiként az atomerőmű természetesen a látókörömben volt és az atomerőmű-építés terve is felkeltette az érdeklődésemet. Azt gondoltam, szívesen dolgoznék benne – árulta el Ritter Bence. A BME végzőse tavasz óta dolgozik heti 20 órás munkaidőben a Paks II. Zrt.-nél. A fiatal villamosmérnök-hallgató azt mondta, a jövőjét is itt képzeli el, mert a munka és a légkör is tetszik neki.

– A Mérnök leszek a Paks II.-nél programban részt vevő hallgatók, így Bence is megismerhetik ennek az igen komplex projektnek egy-egy részterületét. Szakterület-specifikus feladatokat kapnak, amelyek elvégzése során átültethetik a gyakorlatba elméleti tudásukat– emelte ki Bence szakmai vezetője, Fazekas Tibor főszakértő, aki hét éve maga is egyetemistaként csatlakozott a Paks II. csapatához.

– Célunk, hogy felkeltsük a fiatalok érdeklődését az energetika, az atomenergia iránt, illetve tehetséges, jól képzett fiatalokkal erősítsük szakembergárdánkat – húzta alá Mittler István. Mint mondta, a projekt fiatalosságát jelzi, hogy a 35 év alattiak aránya közel negyven százalék, a dolgozók átlagéletkora pedig alacsonyabb 40 évnél.

A Paks II. Zrt. fizikus, mérnök-fizikus, energetikai mérnök, atomerőműves szakmérnök vagy gépészmérnöki szakon MSc tanulmányokat folytató, diplomaszerzés előtt álló hallgatókat vár a Mérnök leszek a Paks II.-nél program keretében.