Klasszikus elegancia és újdonságok a Tisza Cipő boltban

Jó betérni a szekszárdi Tisza Cipő üzletbe Szekszárdon, hiszen itt minden a minőségről szól. Ott jártunkkor épp egy olyan vásárlót szolgált ki Lajtai Tamásné, aki már tizenöt éve vásárolja náluk a lábbeliket. Az üzletvezető örömmel mesélte, hogy az úr előtt két hölgy járt náluk, akik szintén törzsvásárlóik. A visszatérőket egyrészt a kiváló minőségű cipők vonzzák, de nem elhanyagolható szempont az sem, hogy Lajtai Tamásné és kolléganője, Nyári Istvánné értenek a szakmájukhoz. Ezt tanulták, szeretik a munkájukat, a vevők pedig szeretik őket, hiszen mindenkihez van egy-két kedves szavuk. Nem elírás, az üzlet már harmincnégy éve működik. Akik ide járnak, nem feltétlen a legelső divatot szeretnék követni, inkább a klasszikusan elegáns, időtálló darabokat keresik, amelyek csinosak, jól kihasználhatóak.

Ez persze nem jelent egyhangúságot, hiszen Lajtai Tamásné elmondása szerint törekszenek arra, hogy új és egyedi darabokat is kínáljanak vásárlóiknak. Ilyen a G&T Cipő, amelyről az üzletvezető azt mondta: maga a varázslat. És valóban, mutatja is, mi az amiben ez a sportcipő más, mint a többi. A vevő ugyanis kiválaszthatja a lábbeli színét, amelyet aztán öt napon belül készítenek el a tiszaföldvári gyárban. A kész termék nemcsak kívülről mutatós, de kívül-belül bőr, ez pedig nem jellemző a sportcipőkre. Ehhez képest megfizethető az ára. Nem tömegtermék, mivel egyedi kívánalmak alapján készítik, megjelenésében pedig a 70-es, 80-as éveket idézi, amikor még a cipő a tartósságról és kényelemről szólt. Az üzlet munkatársai szerint nem véletlen, hogy ez most az egyik legkeresettebb termék az üzletben.

Azt is megtudtuk, hamarosan igen mutatós és nagyon kényelmes papucsok is érkeznek.