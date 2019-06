Lámaesküvőt rendeztek és gokartoztak a Katica Tanyán

Mulatságos esküvőt rendeztek a patcai Katica Tanya Élményközpontban egy egymásnak örök hűséget ígérő lámapárnak, majd a násznép az új elektromos gokartpályát is kipróbálhatta, amely a környezettudatos alapítók legújabb büszkesége.

– Samukám, fuss amerre látsz, mert az esküvőd lesz! – egyedi módon így biztatta az anyakönyvvezető a hím lámát, miközben felsorakozott a násznép, koszorúslányok és tanúk a jeles esemény tiszteletére.

Samu, a most négy éves lámafiú két esztendővel ezelőtt került a Katica Tanyára Törökszentmiklósról. Előző gazdái egy utazó játszóházat működtettek, Samu velük bejárta az országot egy utánfutón. Később azonban felnőttek a család gyermekei, így megváltak a szeretett lámától. Ezután Samu Patcán talált új otthonra. Egy idő után annyira jól érezte magát, hogy férfiúi gerjedelemtől fűtve inzultálni kezdte a teheneket, ezért a Katica Tanya tulajdonosai, Handó Eszter és Handó János elhatározták, hogy párt találnak neki. Ez azonban nem is volt könnyű, lévén az országban valamiért kétszer annyi a hím láma, mint a nőstény. Végül az internetes közösségi médiához fordultak segítségért, és Valentin-napon megjelentettek egy lámakereső hirdetést. Közös összefogással találtak Sacira, a láma arát Veresegyházról hozták Somogyba. Érdekes, hogy Samu kezdetben megijedt a lámahölgytől, ám most már megszokták egymást, és mivel a lámák vemhességi ideje egy év, jövő ilyenkor már kis lámák születésére is lehet számítani a Katica Tanyán.

Az esküvői tanúkat is az internetről toborozták, és így kerültek kapcsolatba a szertartást vezető a lámabarát Balázs Andi színésznővel, aki Kasszás Erzsit is megformálta.

– Odavagyok a lámákért, mert öntörvényű, furcsa állatok, de barátságosak is tudnak lenni! – mondta Balázs Andi.

A násznép az esküvői tortát az új gokartpályán fogyasztotta el, és a Just married feliratú járgányokat azonnal ki is próbálták. A 410 méteres modern gokartpályán 16 együléses és 6 kétüléses gokart várja a sebesség és a versenyzés szerelmeseit. Az elektromos gokartoknak több előnye is van a hagyományos benzines gokartokhoz képest. A legfontosabb, hogy környezetbarátok, azaz nincs károsanyag kibocsátásuk, szinte teljesen zajtalanok, és sokkal jobban gyorsulnak, mint a hagyományosak Tudnak tolatni is, ami forgalmi szempontból előnyös.

A gokartok 10 év feletti kortól használhatók. Az ülések és a pedálok a testmagasság függvényében állíthatóak, sőt az ülésekbe helyezhető betétekkel tovább növelhető a kényelem. A kétüléses gokartok a családbarát jelleget hivatottak képviselni, azaz apa és anya is tud a kisebb gyermekkel együtt vezetni, ezek július közepén érkeznek. A biztonság az első szempont, bármilyen fejlesztést is hajtanak végre a Katica Tanyán, ezért a gokartok is speciális védelemmel készültek. A pálya igazi versenyélményt ad, mert a köridőket mérik, azaz minden résztvevő a verseny után láthatja az eredményeit, amit e-mailben is elküldenek neki. Ha letöltik a mobilapplikációt, akkor folyamatosan tudják nézni az új eredményeket. A gokartok sebessége egyébként távolról is állítható.

www.katicatanya.hu