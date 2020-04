Lottózni otthon is lehet – biztonságos lottózási ötletek otthonra – #lottózzotthon

A kanapéról sem kell felkelned ahhoz, hogy feladd virtuális „szelvényedet” Magyarország kedvenc lottójátékaira, hiszen interneten, SMS-ben vagy mobilalkalmazás segítségével is könnyedén tippelhetsz. Válaszd bármelyik játékmódot, mindhárommal bármikor kényelmesen játszhatsz a társaság valamennyi szerencsejátékával anélkül, hogy be kelljen térned egy lottózóba.

Internetes játék – Ikszelés helyett kattintás

A www.szerencsejatek.hu honlapon történő egyszerű és gyors regisztráció után, majd a belső egyenleged feltöltését követően már játszhatsz is. A belső egyenlegedre feltöltött összegből tudod a kívánt játékok árát kifizetni. A netes játék előnye, hogy visszakeresheted a korábbi fogadásaidat, amik újra és újra megjátszhatóak, ellenőrizni tudod az eltalált számokat és elért nyereményeket. Itt a társaság összes interneten játszható játéka a rendelkezésedre áll.

Okoslottó alkalmazás – Okostelefonnal csak pár mozdulat

Az Okoslottó mobilalkalmazás a játékszelvény gyors, egyszerű kitöltésében és a fogadási SMS összeállításában segít. A www.okoslotto.hu oldalról letölthető alkalmazásban a klasszikus számsorsjátékok játszhatók. A játék kiválasztása után máris bejelölheted a számaidat, vagy a mobiltelefon megrázásával véletlen számkombinációt választhatsz. Kedvenc számaidat elmentheted, hogy azokat akár később is megjátszhasd. Itt több mezővel egyszerre is fogadhatsz, és beállíthatod, hogy értesítést kapj a sorsolások közeledtéről és a legújabb nyerőszámokról. A játékaid díját fizetheted a mobilszámlád terhére, vagy ha már van regisztrációd az internetes fogadási rendszerben, akkor a belső egyenlegedből is.

SMS-Lottó – Regisztráció nélkül a leggyorsabb

Amennyiben nincs lehetőséged internetet vagy okostelefont használni, akkor mobiltelefonról játszhatsz SMS-ben egy normál díjas üzenet 1756-os telefonszámra történő elküldésével. A szolgáltatás egyik nagy előnye, hogy regisztráció nélkül igénybe veheted, a játék ára pedig a mobiltelefon-számlán jelenik meg. A tippeléshez be kell írnod a játék kódját (ami például az Ötöslottónál az L5), majd a megjátszandó számokat vesszővel elválasztva, végül elküldeni az üzenetet.

A digitális játékformák közös előnye, hogy a 200 ezer forint alatti kisnyeremények utalása a társaság fogadási rendszerében a belső egyenlegedre vagy az általad megadott bankszámlára automatikusan megtörténik, ráadásul nincs elfelejtett játék vagy fogadás, ugyanis nyeremény esetén – játékformától függően – SMS-ben vagy e-mailben értesítést kapsz.

A digitális játéklehetőségekről részletesebb információkat a Szerencsejáték Zrt. weboldalának Lottózz otthon aloldalán találsz.

A játék öröm, a szerencsejáték a legtöbb ember számára a szórakozás egy formája, azonban a túlzásba vitt szerencsejátéknak káros következményei lehetnek, ezért fontos, hogy felelősen játssz! Maradjon játék otthon is!