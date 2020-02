Elindult a Moments tehetséggondozó program

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelője forrást biztosít a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda NTP-MŰV-19-0036 pályázati azonosítószámú, Moments címen benyújtott pályázatához. A kiírás A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása címet viselte.

Mint azt Valkainé Daczó Esztertől, az intézmény táncművészeti tagozatának művészeti vezetőjétől megtudtuk, projektjükben művészet és oktatás találkozik. A növendékeket művésztanárok oktatják, valamint a pályázat segítségével színházi előadásra is eljutnak. Mindez azért fontos, hogy az elsajátított tananyagon túl is legyenek kézzel fogható tapasztalataik a táncművészetről, ízelítőt kapjanak a világ e színes szeletéből. És bár a tagozat hangsúlyosan nem művészképző, a tehetséggondozást mindig is kiemelten fontos feladatnak tartották az itt tanító pedagógusok. A harminc órás foglalkozás fő eleme volt, amikor a Szegedi Kortárs Ba­lett magántáncosa, próbavezetője, koreográfusa Czár Gergely a tagozat 10. évfolyamának kurzust, és két növendéknek, Endeli Rékának és Mester Zsófiának szólót tanított. A művész régóta együtt dolgozik a táncművészeti tagozat oktatóival, részt vesz táborok, kurzusok formájában az intézményben folyó tehetséggondozásban. Elmondta, örömmel vállalta a két alkalmat, az alkotói folyamat ugyanis élvezetes. Öröm dolgozni a lányokkal, hiszen jó alapokat kaptak, fejben gyorsak, tudatosak. Érdekes kihívást jelent a koreográfiát rájuk igazítani, hiszen Czár Gergely a zenét előre kiválasztotta, volt tartalmi elképzelése, ugyanakkor a táncot nem komponálta meg, kiemelt figyelmet fordított a személyre szabott alkotásra.