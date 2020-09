Madárparadicsom a szomszédságban

Az atomerőmű-építés során a természetvédelem kiemelt figyelmet kap. Odúkkal gondoskodnak a madarakról, hüllőket és kétéltűeket költöztetnek a menedékterületekre, védik az őshonos növényvilágot a Paks II. projekt keretén belül.

Barna kánya fészkel a Paks II. beruházás építési területének szomszédságában. A madár új otthona helyszínéül az úgynevezett északi menedékterületet választotta. Erre és az építési területtel szintén szomszédos, déli menedékterületre mesterségesen áttelepítenek állatokat – hüllőket, kétéltűeket és odúk kihelyezésével madarak megtelepedését segítik elő – annak érdekében, hogy a létesítéssel érintett területen fellelhető fajok és egyedek ott háborítatlanul élhessenek tovább, majd a létesítés befejezése után újra elszaporodhassanak a környező zöld területeken.

A természetvédelmet az atomerőmű-beruházás során kiemelt jelentőségű kérdésként kezeli a Paks II. Zrt. – hangsúlyozta Lenkei István vezérigazgató. Az atomerőmű létesítését megelőzően elvégzendő feladatokat a projekt számára kiadott környezetvédelmi engedély táj- és természetvédelmre vonatkozó előírásai határozzák meg. A megvalósítással az MVM ERBE Zrt-t bízta meg a társaság. A munkák elvégzése – mint Lenkei István kiemelte – az előző évekhez hasonlóan idén is folyamatos és eredményes.

Az év első felében a hidegvíz- és melegvíz-csatorna közti ún. szigetről hüllőket és kétéltűeket is költöztettek át a szakemberek a déli menedékterületre. Gondoskodnak arról is, hogy az itt élő emlősöknek a munkák elkezdésekor lehetőségük legyen a menedékterületre költözni.

Hatékony a madárodúk kihelyezése is: az apróbb madaraknál már megtörtént a második fészkelés és költés is. A környék madárfajokban gazdag – a Magyarországon költő, megközelítőleg kétszáz madárfaj közül a 2020 tavaszi terepbejárások során hatvanhármat figyeltek meg a szakemberek. Érdekesség a kabasólyom fészkelése is, valamint az erdei fülesbagoly és a vörös vércse megtelepedése az északi menedékterületen. A megfigyelések részben kiterjednek a szomszédos területekre is. Örvendetes, hogy a beruházási terület szomszédságában, a hazánkban annyira fogyatkozó fecskefajok közül mindhármat sikerült megfigyelni, ráadásul a molnárfecskének több százas telepe található itt.

Idén azonfelül, hogy ellenőrizték és szükség esetén javították a korábban kihelyezett odúkat, újakat is telepítettek. Az énekes madarak fészkelésére alkalmas ún. B típusú odúk mellett a gáthoz közel eső akácosba egy D típusú költőodút is raktak ki. Egy kisebb tisztás szélén, hatméteres magasságban baglyok számára készített speciális költőládát szereltek fel. A területen lévő B típusú odúk többsége gazdára talált, ahogy a D típusú is, ahol széncinege költött a szakemberek ottjártakor.

Az állatok mellett a növényzetre is kiterjed a figyelem, az eredeti, nyílt homokpusztagyep megőrzése érdekében folyik az északi menedékterület cserjésedésének megállítását célzó munka.