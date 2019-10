Magas színvonalat képvisel a huszonöt éves Gemenc Bau

Fennállása huszonötödik évfordulóját ünnepli idén a Gemenc Bau Kft. A cég munkáit kezdetek óta a magas színvonal, a pontosság, a precizitás jellemzi.

Becsületesség, mértéktartás, kitartás, hűség. Ezekkel a szavakkal jellemzi magát a Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft., az elmúlt huszonöt év pedig igazolja ezen állítások helytállóságát.

A céget 1994 júniusában magánszemélyek alapították azzal a szándékkal, hogy fővállalkozóként könnyűszerkezetes csarnokok kivitelezését és forgalmazását végezzék, valamint mélyépítéshez kapcsolódó tervezési munkákra specializálódtak.

A kezdetek óta dinamikusan fejlődött a vállalkozás, céljaik azonban mit sem változtak. Magas színvonalú szolgáltatást nyújtanak, pontos, precíz, szakszerű munkát végeznek a vállalt határidők és a szerződési kötelezettségek betartása mellett. Annak érdekében, hogy munkájuk a partnereik megelégedésére szolgáljon, korszerű géppark és eszközök állnak rendelkezésre. Ezeket folyamatosan fejlesztik, a munkatársak szakmai ismeretit bővítik. A társaság tulajdonosai jelenleg is a cég dolgozói.

A Gemenc Bau Magyarországon és külföldön egyaránt letette a névjegyét, az elmúlt huszonöt év során összesen 339 könnyűszerkezetes csarnokot építettek meg kifogástalan minőségben, és emellett száznegyven településen terveztek összesen több mint százhetven közművet.

Komplex szolgáltatást nyújtanak

A Gemenc Bau üzletfilozófiájához híven, mindig magas színvonalú, komplex szolgáltatással áll partnerei rendelkezésére. Szolgáltatásaik közé tartoznak a mély- és a magasépítéshez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkafolyamatok, a pályázatfigyelés, a pályázati tanácsadás, a pályázatírás, a projektmenedzsment. A cég mérnöki irodaként működik, a könnyűszerkezetes épületek kivitelezését saját szakembereik végzik. Az egyéb munkálatokat alvállalkozók bevonásával valósítják meg, munkájukért pedig a minőség, az ár és a teljesítési idő tekintetében is garanciát vállalnak.

Fejlesztéseik tartósak, gazdaságosak

A cég fő célja, hogy szakmai munkájukkal olyan megoldásokat nyújtsanak megbízóiknak, amelyek alkalmazásával tartós, biztonságos és egyben gazdaságos fejlesztéseket valósíthatnak meg az igények, a szakmai előírások, a rendelkezésre álló idő és költségkeret harmonikus összehangolásával. A társaság működési modelljében hangsúlyt kap a személyes kapcsolattartás, a testre szabott szolgáltatás nyújtása, ami lehetővé teszi a rugalmas, a piaci és a megrendelői igényekhez való gyors alkalmazkodást, mindezt a kis létszámú irányításnak köszönhetően gyors és hatékony munkavégzéssel.

Huszonöt éve meghatározóak az építőiparban

Fennállása huszonötödik évfordulóját ünnepli idén a Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft. Ebből az alkalomból ünnepséget rendeztek pénteken a Vármegyeháza dísztermében, ahol a vállalat együttműködő partnereit, illetve önkormányzatok képviselőit látták vendégül, akik kezdésként egy kisfilmet láthattak az elmúlt negyedévszázad emlékezetes pillanataiból.

A kockákon a munka mellett az együtt töltött szabadidő önfeledtsége is visszaköszönt. Beszédében Ács Rezső polgármester meg is említette, hogy a sikerekhez egy jó csapatra is szükség van. A képek pedig ennek meglétéről tanúskodnak. A városvezető továbbá azt hangsúlyozta, hogy bízik a közös jövőben, és reméli, még sokszor huszonöt év áll a cég előtt.

Hencze Sándor, Dunaszentgyörgy polgármestere szintén méltatta a vállaltot, amely mindig megbízható, precíz, jó munkát végzett a településen. Pinczel József, a Samsonite gyár­igazgatója azt emelte ki, hogy a két cég között kezdetektől megvan az összhang, amelynek eredménye három üzemcsarnok.

A Gemenc Bau és a Lindab együttműködése szintén példaértékű. A svéd világmárka részéről Polgár Dávid kereskedelmi vezető mondott köszöntőt. Elhangzott, hogy a szekszárdi kft. évről évre a Lindab három legnagyobb forgalmat megvalósító partnere között van. Korcsmár István, az Alisca Bau vezérigazgatója a kezdeteket idézte fel. Mint mondta, Szauter Lajosnak, a Gemenc Bau tulajdonosának elévülhetetlen érdemei vannak az Alisca Bau 1990-es alakulásában, négy évvel később pedig már ők nyújtottak segítséget nekik. Hozzátette, mindkét cég generációváltás előtt áll, és az utódaiknak azt kívánja, ugyanilyen jól tudjanak együtt dolgozni.

Szauter Lajos elmondta, hogy huszonöt éve hat család összefogásával alakult meg a társaság. A célcsoportjuk az önkormányzatok voltak, az EU-csatlakozás pedig újabb lehetőségeket nyitott előttük. Hazánkban és külföldön összesen 339 könnyűszerkezetes csarnokot építettek, és 140 településen terveztek összesen 172 közművet. A tulajdonos megköszönte partnereiknek a bizalmat. Alapelveik sorát – becsületesség, mértéktartás, kitartás, hűség – pedig az összetartással bővítette.

A rendezvényen Süli János tárca nélküli miniszter mondott pohárköszöntőt.