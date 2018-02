Másolat: TOP 100, Keszthelyi

Idén lesz 25 éve, hogy a Keszthelyi család elindította vállalkozását Szekszárdon. Saját erőből jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, mára a megyeszékhely vendéglátásának egyik legmeghatározóbb szereplőivé váltak. Keszthelyi Szabolccsal beszélgettünk múltról, jelenről és jövőről.

– Milyen utat jártak be a vállalkozással az elmúlt közel két és fél évtizedben?

– A családi vállalkozásunk története 1993-ban kezdődött, amikor édesanyám Keszthelyiné Vajda Mária átvette a főiskolai étterem üzemeltetését, amely 16 évig meghatározó eleme volt a cégünknek. A Szász Sörözőt és Éttermet 1997-ben vásároltuk meg és mivel a név kötelez, célunk az volt, hogy egy nívós vendéglátóegység működjön a városközpontban. A Belvárosi Kávéházat 2003-ban nyitottuk meg az étterem szomszédságában, észrevéve az akkori piaci rést, hiszen Szekszárdon akkor még nem voltak ilyen jellegű vendéglátóhelyek. Az arculattal a régi kávéházak hangulatát szerettük volna megidézni. A következő lépés 2011-ben a vendégház megnyitása volt, négy szobával. Cégünk életében szükségszerű változást hozott a 2009-es év, amikor elveszítettük a főiskola üzemeltetési jogát, mellyel a cateringes tevékenységünk is veszélybe került, hiszen a külső helyszínen történő vendéglátáshoz szükséges infrastruktúra megoldatlan volt. A nehéz időszakban a Szekszárd Zrt.-től kaptunk segítséget, együttműködésünk 2015-ig tartott, a cég, akkor még használaton kívüli konyhája volt a telephelyünk. 2015-ben azonban elkészült a város Ipari Parkjában az a komplexum, mely egy 250 négyzetméteres konyhát és 300 négyzetméteres raktárhelyiséget foglal magába, oktató teremmel. Büszkén mondhatjuk, hogy a Dél-Dunántúl egyik legjobban felszerelt ilyen típusú létesítménye.

– Mekkora rendezvényeket tudnak lebonyolítani, és mekkora körzetben vállalnak el megbízást?

– Az eddigi legnagyobb rendezvényünk 1000 fős volt. Évente 150-180 alkalommal dolgozunk külső helyszínen, a város határait már átléptük, jelenleg 60-70 kilométeres körzetben dolgozunk és a megrendelőink, partnereink visszajelzései alapján elképzelhető, hogy még tovább kell feszegetnünk a határainkat. Cégünk komplex feladatot lát el: az ételektől kezdve a dekorációig mindent tudunk biztosítani, ami egy jó rendezvényhez kell. Nagy örömünkre szolgál, hogy nem feltétlenül követjük az éppen aktuális trendeket, hanem nővérem Vanda vezetésével és kiváló ötleteivel, kreatívan magunk alakítjuk azokat – jó látni, hogy gyakran mások követnek bennünket.

– Mennyire lehet megtartani ma az ügyfeleket, a vendégeket, milyen nehéz feladat ez?

– Megbízhatóság, igényesség, kedvező ár – catering esetében ez az, ami meghatározó. Az étterem tekintetében a célunk az, hogy minél több vendég legyen elégedett és váljon visszatérő, leginkább törzsvendéggé. Bár a gasztronómia napjainkban sok arcát csillogtatja, a mi tapasztalatunk, az, hogy az emberek többsége nem a különleges kulináris bravúrokra vágyik. Ma egyrészt a tradicionálisabb ízvilágú vendégeinkre gondolva kínálunk ételeket, de a chef ajánlatával azoknak is kedvezünk, akik valami extrémre vágynak. Másik fontos tényező a kiszolgálás minősége. Itt nem csupán a szakmai szempontokra gondolok, például, hogy melyik oldalról tölt a pincér italt, vagy hogy éppen hol a pohár helye és még sorolhatnánk… ez is fontos, de lényegesebb az emberekkel való bánásmód minősége: a kedvesség, az odafigyelés. A felszolgáló ne csak kiszolgálja, hanem megismerje a vendéget, jegyezze meg szokásait, elvárásait.

– A vendéglátás területén is egyre nagyobb a szolgáltatói kínálat, hogyan tudnak ezzel megbirkózni?

– A természetes piaci versennyel nincsen baj, rámutat, hogy nem szabad hátradőlni, elkényelmesedni. Problémát a vissza nem térítendő állami támogatások piactorzító hatása jelent. A mi családi vállalkozásunk teljesen önerőből, hitelek bevállalásával, lépésről lépésre fejlődött, mind szakmailag, mind az infrastruktúrát tekintve. Pályázati szinten mindig a már kialakított létesítményeinket tudtuk szolgálni, a nagy álmokhoz nekünk kellett, kell tőkét kovácsolni.

– A szakemberhiány nem jelent problémát?

– Nem, mert mi mindig is nagy hangsúlyt fektettünk a tanulóképzésre. Célunk, hogy a nálunk gyakorlaton levő diákok valós tapasztalatokkal szerezzenek szakmát és szeressék is azt. Így például a szakácstanulók feladata nem csupán a krumplit pucolásból áll, bár az is fontos részfeladat, hanem komoly kihívások elé is állítjuk őket. Pincértanulóink pedig – a vállalkozásunk összetettségéből adódóan – sok területen kipróbálhatják magukat. Összetartó csapattal dolgozunk, munkatársainkat erkölcsileg és anyagilag is igyekszünk megbecsülni. A tanulók sokszor kihasználják a külföld kínálta lehetőségeket, ezt megértjük. De a külföldi kitérő után, ha úgy adódik akár vissza is jöhetnek, hiszen a jövedelem, amit a Keszthelyiné és Társai Bt. biztosít, egy meglévő egzisztencia fenntartásához már elég.

– Zárásként beszélne kicsit a jövőről is, milyen fejlesztési lehetőségekben gondolkodnak?

– Szekszárdban sok potenciál rejlik. Aktív részesei, szervezői vagyunk a város nagy rendezvényeinek: Szüreti Napok, Márton-nap, a Pünkösdi Hal és Vad Ünnep stb. A vendéglátósok nevében mondhatom: örülünk, hogy a városvezetés ad a szavunkra, kikéri véleményünket. Sok lehetőséget látok még ebben az együttműködésben. A cégünk életében fontos lépés a vendégház bővítése lehet, de jelenleg frissités alatt áll a Belvárosi Kávéház is. Hegedüs László barista irányításával igyekszünk a szakmai szinvonalat még magasabbra emelni. Még távolabbi jövő, de a nagy tervünk az, hogy szeretnénk az egymás mellett található éttermet, kávéházat és vendégházat majd egybe nyitni, ami a vendégek komfortját is nagymértékben növelné.

A jó csapat

A vállalkozás sikeréhez elengedhetetlen a jó csapat. A céget Keszthelyi Szabolcs irányítja, Tóthné Keszthelyi Vanda a catering üzletág vezetője. Az üzletvezető feladatokat Vaszkó Péter látja el. Az étterem munkatársai közül Juhos Markó főszakács és helyettesei: Gebhardt Zsolt, Horváth Viktor is sokat tesznek azért, hogy az ala carte kínálat elnyerje a vendégek tetszését. A felszolgálók csapatának legoszloposabb tagjai Klein Brigitta, Lázár Zoltán és Nánai Dávid is sokat tesznek azért, hogy a vendég elégedetten távozzon és lehetőleg vissza is térjen.