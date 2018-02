Másolat: TOP100 – Agrokémia

A 27 éve sikeresen működő Hőgyészi Agrokémiai Kft. a 2016. évi árbevétele alapján a 433. helyet vívta ki magának a nagyvállalatok országos toplistáján. Ez a megyei rangsorban a ……… helyet jelenti.

Munkatársunktól

tolnai.nepujsag@mediaworks.hu

– A kedves olvasó számára talán meghökkentő a cikk címe – kezdte mondandóját Kőszegi László tulajdonos. – Miért van szüksége kinyilvánítania magáról egy 27 éve szilárd szervezettel, felhatalmazó cégkultúrával jól működő, a bankok, a beszállítók, a hatóságok megbecsülését élvező, de mindezek fölött a partnerek, a termelők bizalmát kiérdemlő vállalkozásnak azt, hogy nem eladó?

Nos, azért, hogy azt a stabilitást, amely cégünket jellemzi, ily módon is tovább szilárdítsuk. Olyan időszakban élünk, amikor ennek a kérdésnek a felvetése két oldalról is életszerű. Egyfelől zajlik a világban és az ágazatunkban is egy tőkekoncentráció. Az agrárdisztribúcióban pedig erős tőkeháttérrel bíró versenytársak minden eszközzel, akár akvizíció árán is igyekeznek növelni (piaci) potenciáljukat.

Másrészt a rendszerváltás idején az agráriumban létrejött vállalkozások, illetve az akkor funkcióban levő vagy kerülő menedzsmentek számára eljött az őrségváltás ideje. Ha családi vállalkozásról van szó, de a gyerekek kirepültek, akkor gond a folytatás. Ha nagyobb vállalatról van szó, akkor pedig gondoskodni kell a menedzsmentváltásról. Ez nem történt meg mindenhol. Ilyen esetekben következik be az a helyzet, hogy a céget el kell adni.

Nos, a Hőgyészi Agrokémiai Kft.-nél nincs ilyen helyzet. Jók az eredmények. Az elmúlt években, így 2017-ben ha szerény mértékben is, de folyamatosan gyarapodott a vagyon a jó működés eredményeként. Piacainkat megtartottuk, sőt, új partnerek (termelők) bizalmát nyertük el, ezáltal tartani tudtuk a korábbi növekedési ütemet.

A menedzsment és a dolgozók elkötelezettek, jó a munkahelyi légkör, nincs fluktuáció, a vezetőváltás is megtörtént: 3 évvel ezelőtt adtam át a karmesteri pálcát a fiataloknak és a sikerek folytatódtak tovább.

A Hőgyészi Agrokémiai Kft. tulajdonosi szerkezetét tekintve családi vállalkozás. Fontos tényező, hogy mind az öt családtag a cégcsoportban tevékenykedik, ezzel is erősítve stabilitást.

További szempont, de egyben felelősség és persze jóleső érzés az, hogy 63 dolgozó számára nyújt egzisztenciát és ezáltal ennyi család számára biztos megélhetést a cégünk. (Cégcsoport szinten ez több mint 250 családot jelent.)

Tehát a fentiek alapján szóba sem jöhet a cég eladása! Mégis, mindig hírbe hoznak bennünket. Talán mert túl sok akvizíció történt a közelmúltban a szakmában, vagy egyes versenytársainknak áll érdekében aláaknázni piaci presztízsünket, elbizonytalanítani partnereinket.

Összegezve tehát: a cég nem eladó! Szeretnénk megnyugtatni mindenkit, a bankokat, a szállítókat és mindenek előtt a termelő partnereinket.

Jövőképünk is mérsékelten bizakodó. Siófokon 2017. december elsején megismerhettük az integrációs törvény előkészítésével megbízott Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (nem hivatalos) álláspontját dr. Mikó Zoltán tolmácsolásában. Örömünkre szolgál, hogy az elhangzottak alapján – egyetértve a tervezetben megfogalmazott törekvésekkel – tudjuk folytatni az integrátori tevékenységünket. Mi célul tűztük ki magunk elé a legmagasabb minősítés elérését. Az ehhez szükséges szervezeti átalakítást elvégeztük, a jogi lépéseket megtettük.

Jövőképünk azért is derűs, mert a működésünk, a tevékenységünk, mint alternatíva mára felértékelődött. Egyre több támogatást kapunk a pénzintézetektől és egyes szállítóktól. De, ami számunkra döntő, az a következő: létezésünk, működésünk, mint alternatív beszerzési forrás egyre fontosabb termelő partnereink, vevőink számára. Jó érzéssel tölt el a tudat bennünket, hogy nem csupán magunkra számíthatunk.