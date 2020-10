Mennyit nyersz, ha lehet a boltodban bankkártyával fizetni?

Régóta közismert tény az, hogy aki kártyával fizet, hajlamos többet vásárolni – sőt, akár többet is hajlandó kifizetni ugyanazért a termékért vagy szolgáltatásért, mintha készpénzt használna. A kérdés tehát adott: ha januártól egyébként is kötelező bankkártya-terminált biztosítanod a vásárlóidnak, vajon mennyit nyerhetsz ezzel?

A bankkártya terminál megjelenése a boltban nem egyszerűen nagyobb kényelmet biztosít a vásárlóidnak. Hanem abban is segít, hogy a bevételed akár komolyan megemelje. Ennek csak az egyik oka az, hogy olyanok is vásárolni fognak nálad, akik nem tartanak maguknál készpénzt.

Viszont jelentős szempont ez is. Tízből csak hatan hordanak maguknál komolyan készpénzt. Egy idei felmérés szerint Magyarországon körülbelül 6% azoknak az aránya, akik egyáltalán nem hordanak maguknál készpénzt, közel 7% azoké, akik csak némi aprót, és 26% azoké, akik 1-5000 forinttal járnak-kelnek. Vagyis összeadva tízből majdnem négy magyar nem fog semmilyen komolyabb vásárlást végezni készpénzzel, mert egyszerűen nem tart annyit magánál, hogy ezt megtegye. Ők azok, akiket az ajtón a matricák és a pulton a terminál hiánya eltántoríthat attól is, hogy belépjenek a boltba.

Ez önmagában nyilván nem jelenti azt, hogy 40%-kal nő majd a bevételed, amint megjelenik a terminál, hisz nem arról van szó, hogy most is visszafordulnának az ajtóban minden tíz lehetséges vásárlóból négyen. Viszont azt is tudnod kell, hogy… Aki kártyát használ, többet költ. Komoly pozitív hatása lehet a forgalmadra annak is, hogy kártyát használva sokkal nagylelkűbben költjük a pénzünket. Míg a készpénzt nem csak fejben, de fizikailag is számolgatjuk, a kártyánál erre nincsen szükség, az agyunk a költést teljesen máshogy regisztrálja.

Hogy ténylegesen mennyivel költünk többet, arra a kutatások változó válaszokat adnak, hisz sok mindentől függ: hogy egyszerű bankkártyát vagy hitelkártyát használunk-e, hogy milyen az általános anyagi helyzetünk, egyáltalán mit vásárolunk. Néhány konkrét szám: a Journal of Applied Psychology például az amerikaiak 4,3 százalékkal nagyobb borravalót adnak, ha a számla mellett látják a kártyás fizetés logóját.

A McDonald’s vásárlói 55%-kal fizetnek többet, ha nem készpénzt használnak. Más kutatásokban licitálásnál akár 83 százalékkal többet voltak hajlandók fizetni baseball-szurkolók licitre bocsájtott jegyekért kártyával. Nem egyszerűen arról van szó, hogy a kártyát használóknak több a pénzük, és komfortosabbak a költéssel: pszichológiai tanulmányok igazolják, hogy míg készpénzes fizetésnél aktiválódik az agyunk fájdalomközpontja, kártyás fizetésnél már nem. Ha spórolsz a díjon, több bevételed marad.

