Most vágj bele az életmódváltásba!

Minek halogatnád tovább? Minek gyártanál további kifogásokat? Keresnéd a megfelelő alkalmakat? A helyzet az, hogy bármikor belevághatsz az életmódváltásba. Nem kell megvárnod 2021 első napját, sem a születésnapodat, sem az iskolakezdést, sem a következő hétfőt… Csupán akarat és elhatározás kérdése, hogy nekikezdj, ehhez pedig egy unalmas szerda este, vagy az itt és most is tökéletesen megfelelhet.

A sokoldalú SMR henger

Ha diéta helyett sportolásra adnád a fejedet, először is be kell szerezned a megfelelő felszereléseket. Mindegy, hogy valami fillérekből kihozható sportot választasz, pl. a szabadtéri futást, vagy valamilyen költségesebb, teremben is űzhető mozgásformát, szerezz be mindent hozzá, amiről úgy érezed, megkönnyítheti a dolgodat! Minden sport a bemelegítéssel kezdődik, ezért érdemes egy SMR henger vásárlással kezdeni.

A Self-myofascial release, azaz az önmasszázshenger segítséget nyújthat a sportolók, valamint a krónikus mozgásszervi problémákkal küzdők számára is, így több van benne, mint egy egyszerű bemelegítő eszközben. Az SMR hengert remekül használhatod edzés előtti bemelegítéshez, és persze az edzés végén is lazításhoz.

Sokan az internetről lesik el az eszköz megfelelő használatát, mert való igaz, nem túl bonyolult, azonban mégis vannak olyan dolgok, amikre érdemes figyelned henger SMR henger használat során. A legfontosabb, hogy jó használd a hengert, így tudod az összes jótékony hatását kihasználni. A henger használata során egyáltalán nem kell a fájdalomtűrő küszöböd határán járnod. Normális, hogy a masszírozás és hengerezés velejárója egy enyhe kellemetlenség, fájdalom de szúró, nyilalló érzés esetén mindig hagyd abba a hengerezést, mert így csak ártasz magadnak!

Állj hozzá pozitívan, és akkor nagyobb eséllyel sikerülhet!

Nem, nem kell mindent átalakítanod, és mindenről lemondanod, ha életmódváltásba fogsz. Nem arról kell szólnia, hogy mától csak salátát ehetsz, és hét napból hetet kell majd az edzőteremben kell töltened. Az életmódváltás azért kelt rettegést a legtöbbekben, mert úgy gondolják, teljes körű átalakítást kíván, ami abszolút nem fér majd bele a mindennapjaikba.

Az életmódváltás első kulcsa a szándék, az elhatározás. Fogyni akarsz? Egészségesebb életet szeretnél élni? Szeretnél jobb kondit? A legfontosabb a szándék ereje, hogy tisztában legyél azzal, el szeretnéd érni a kitűzött célt. A legtöbb életmódváltási szándék azért fullad kudarcba, mert csak hirtelen felindulásból „követik el”, és gyorsan alábbhagy a lelkesedés. Ne köved el ezt a hibát!

Személyre szabott életmódváltásban gondolkodj!

Mindenki más, ezért a választott életmódprogramnak is egyénre szabottnak kell lennie. Az általános, mindenkire igaz ajánlások nem működnek hosszútávon, és főleg nem eredményesek mindenkinél. És még egy fontos dolog, így a végére: kis lépésekkel indulj! Nem kell azonnal több kilométert futnod vagy kemény diétákkal sanyargatnod magad. Kezd érteni és értékelni az apróbb lépéseket, tehát örülj, ha sikerül elhagynod a cukrot és a szénhidrátokat! Sétálj nagyokat, lépcsőzz lift helyett, és értékelj magadban minden olyan döntést, ami az egészségesebb élet felé visz!

Az egészséges életmódhoz, a karcsúbb alakhoz vezető út nem akadálymentes. Vannak alapelvek, amiket fel kell ismerni és meg kell értened ahhoz, hogy a változtatást helyesen és tartósan vidd végig!