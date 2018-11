Reggelizzen az Amaryllisben!

Tojásrántottára, bundáskenyérre vágyik, vagy inkább a nemzetközi konyha ízeibe kóstolna bele? Mostantól az Amaryllis Étteremben is elfogyaszthatja reggelijét. A belváros szívében, a Prometheus Park mellett, a Szakszervezetek Házánál kellemes, barátságos környezetben, kedves és gyors kiszolgálással várja önt a város egyik kedvelt étterme. Térjen be hozzánk, kóstolja meg az amerikai palacsintát, a helyben sütött vajas croissant, vagy csak ízlelje meg kávékülönlegességeink valamelyikét! Cappuccinóját vagy espressóját szakképzett baristánktól világos és olasz pörkölésű kávéból is kérheti. Várjuk önt, családtagjait, barátait vagy munkatársait! Céges reggelik lebonyolítását is vállaljuk! Reggelijét elvitelre is megrendelheti, válassza ki, mit szeretne elfogyasztani, az alábbi telefonos elérhetőségek egyikén rendelje meg, jöjjön, vigye, és fogyassza el! Ha ízlett a reggeli, várjuk vissza ebédre is. A napi menüztetés mellett a Juhos Markó séf által összeállított étlapról is választhat.

Ne feledje, a belváros szívében, a Prometheus Park mellett várja önt az Amaryllis Étterem!

Amaryllis Étterem

Szekszárd, Augusz I. u. 9-11.

Telefon: 74/314-009, 30/7314-009

Kövessen bennünket a Facebook-on, vagy látogasson el internetes oldalunkra, a www.amaryllisetterem.hu címre.

E-mail en is tarthatja velünk a kapcsolatot: info@amaetterem.hu

Hétfőtől csütörtökig 7 órától 22 óráig, pénteken 7 órától 24 óráig, szombaton 9 órától 24 óráig, vasárnap 10 órától 15 óráig várjuk kedves vendégeinket!

