Sikertörténet volt a 2019-es év az e-kereskedelemben

A tavalyi esztendő 16 százalékos növekedése lényegesen magasabb az európai átlagnál, most azonban a teljes szektor pánikhangulatban van – véli az egyik budapesti marketingügynökség munkatársa.

Valódi sikertörténet vagy kozmetikázott adatok?

A hazai e-kereskedelem megítélése hosszú évek óta visszás; az GDP dinamikus növekedése, a jelentős mértékű bérnövekedés és a szektor technikai jellegű fejlődése természetes módon idézte elő az online piac bővülését. Persze negatív hangok is jelen voltak; relatív alacsony a Magyarországon működő webáruházak száma, a bevételek természetesen össze sem hasonlíthatók a brit, a német vagy a francia volumenekkel, a logisztikai szektor képtelen zavartalanul kiszolgálni a főszezonban megjelenő igényeket.

Sokan a növekedés jelentős lassulását várták, ennek ellenére a hazai e-kereskedők 625 milliárd forint bevételre tettek szert. A megkérdezett marketing munkatárs szerint ez az eredmény a szakmát is meglepte. A vásárlói bázis növekedési plafonja erősen érezteti a hatását; ma már nem várhatjuk, hogy félmillió új e-vásárló lép be a körforgásba. A vásárlási gyakoriság jelentős növekedése azonban nagyot szólt: 2019-ben az aktív vásárlók átlagosan 13,2 rendelést adtak le, ami 10%-os növekedést jelent 2018-hoz viszonyítva.

Véget érhet az aranykor?

Egyre kevesebben gondolják úgy, hogy a kialakult járványhelyzet csupán kisebb hatást gyakorol majd a gazdaságra – véli a megkérdezett marketing szakértő. Az e-kereskedelem teljesítménye természetesen ki van szolgáltatva a gazdasági viszonyoknak; a legoptimistább hangok is jelentős visszaesésről szólnak a tavaszi hónapok tekintetében, a pesszimistábbak szerint azonban a novemberi és decemberi időszakban is jelentős csökkenésre kell számítani. Egyelőre aligha lehet megmondani, meddig tart a most kialakult állapot, illetve milyen következményekkel jár majd a következő időszakra nézve.

Még fontosabb lehet a piacvédelem

Továbbra is jelentős a nemzetközi kereskedők jelenléte a magyar e-kereskedelem. A globális szereplők mintegy 17 millió rendelést szolgáltak ki a 2019-ben, ami a magyarok által leadott online rendelések mintegy 28 százaléka. A probléma persze nem csak Magyarországot érinti, a fejlettebb e-kereskedelemmel, illetve nagyobb lélekszámmal rendelkező európai országok is éppúgy hasonló problémákkal néznek szembe. A nyugat-európai országokban és a CEE-régióban is komoly figyelmet kapnak a terjeszkedő világméretű kereskedők. Nemrégiben a német Real.de, a francia CDiscount, az olasz ePrice és a román eMAG jelentette be, hogy közös platformot épít a piacok védelme érdekében. Magyarországon az Extreme Digital és az eMAG fúziója szolgálhatja a piac védelmét a legnagyobb globális szereplők térnyerésével szemben.