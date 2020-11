Szédületes kaszinónovember: programkavalkád, világújdonság gépek, extra nyeremények

Alig ér véget egyik nyereményjátékunk, már kezdődik is az újabb, értékesebbnél értékesebb ajándékokkal teli, fergeteges partikkal. A pandémiás szabályok ugyan este 11-kor nálunk is zárórát írnak elő – ám ezt a 11-est rögtön nyerő számmá fordítva folyamatos akciókkal, extra nyereményekkel, és most szenzációs új gépekkel igyekszik feledtetni szintén megújult személyzetünk. Az idén már eddig közel 5 milliárd(!) forintot fizettünk ki nyerteseinknek, és novemberben még jobban belehúzunk: Péntek13, Nyerő Délutánok, szülinapi parti – a 11. biztosan a Casino Win Pécs leggazdagabb hónapja lesz az idén!

Szolidan elegáns miliő, kulturált és színes szórakozási lehetőség, garantált nyeremények: nem csoda, ha a város szórakoztatóiparába egyre inkább méltó helyére illeszkedő Casino Win Pécs négyszáz négyzetméternyi játékterének csaknem száz nyerőgépe és öt élőjátékasztala (Black Jack, amerikai rulett, Ultimate Texas Holdem póker) mellett mindenki gyorsan a hétköznapok hősének érzi magát. A hangulatos bárba érkező egyetemistától – ne feledjük a belváros legolcsóbb, széles italválasztékát! – a munka után betérő, vállalkozása pörgését kipihenni vágyó, esetleg nyugdíjas hétköznapjait felpezsdítő polgárig mindenki egyforma sansszal néz szembe Fortunával. És a belépéshez nemhogy öltöny, de elsőre még játéktudás sem feltétlenül szükséges. Egyedülálló, vakációt nem ismerő Kaszinó Sulinkban (naponta 11.00–14.00) a személyzet készségesen és hathatósan igazít el bárkit a játékszabályok útvesztőiben, így itt a rulettnél már akár 100, a kártyaasztalnál 500 – a gépeknél pedig bármikor 50 forintos téttől próbálhatunk szerencsét. Nyerteseinket eddig is elkápráztattuk, de az év 365 napján, ám a pandémia miatt most csak 06.00–23.00-ig nyitva tartó (élőjáték: 11.00–23.00) kaszinó novemberben minden eddiginél több és színesebb kiemelt, egyedi rendezvénnyel és ajándékkal készül pécsi és távolabbról idelátogató szerencsevadászaink számára. Nem kell a hónap végi Black Fridayre várni: ennél tutibb a nyitvatartási idő változásához igazodó, már futó Nyerő Délutánok akciónk, amely során a naponta 11.00–16.00 óra között élőjátékainkon játszók azonnali nyereményükön túl matricákat is gyűjthetnek (részletek a kaszinóban vagy honlapunkon). Amelyeket szerencsekerekünkből négy szombaton is kisorsolunk: november 7-én egy JBL Partybox 300, 14-én egy AppleWatch S6, 21-én egy E-roller, 28-án pedig egy iPhone (vajon hányas?, persze, hogy 11 Pro) mobil talál új gazdára. Novemberben 13-a ismét péntekre esik, amit, ugye, éppen mi nem hagyhatunk külön játék nélkül, 28-án, szombaton pedig mindezeket 3. szülinapi partink és sztárvendége, Várkonyi Tibi kerekít fergeteges hónapzáró bulivá. És ha mindez nem lenne elég, megújuló és hamarosan új formaruhát is öltő személyzetünk a hónap elején négy új gépet is üzembe állít. Az ötven programos, 27 collos dinamikus FHD érintőképernyős, ergonomikus kabinetkialakítású, gyors interakciójú és válogatott játéktematikájú, magyar nyelvű EGT Red Generalok az idei londoni kaszinó-világkiállítás szenzációját jelentették és Magyarországon itt mutatkoznak be először – a hónap közepén rögtön egy slotversennyel. Az pedig, hogy a születésnapjukon betérőket egy üveg pezsgővel vendégeljük meg, valamint kiemelt programjainkon a DJ-k mellett ajándék koktélokkal emeljük a hangulatot, mindezek után szinte már szóra sem érdemes. Továbbra is várjuk a helyszíni kitelepüléseink iránt érdeklődőket (év végi partik, bálok, esküvők, céges partnertalálkozók rulett-, Blackjack- és pókerasztalokkal), illetve, a csoportos rendezvényekkel hozzánk érkezőknek egyedi ajánlatokkal készülünk. A belépés – csak 18 év fölött természetesen –, az első alkalommal regisztrációköteles (ez pillanatokig tart), utána saját klubkártyájával térhet vissza a vendég, hogy újra és újra a Casino WIN Pécs falai között fordíthasson egyet élete szerencsekerekén. A kaszinó friss hírei, akciói emellett az interneten (www.casinopecs.hu) és a facebookon (Casino Win Pécs) is folyamatosan frissülnek.