Szemünk fénye – hogyan vigyázzunk rá?

Tudta, hogy évente egyszer mindenkinek ajánlott látásvizsgálaton részt venni? Különösen igaz ez gyermekekre, akik sok időt töltenek digitális eszközök előtt, krónikus betegségben szenvedőkre (cukorbetegség, magas vérnyomás), illetve azokra, akik autót vezetnek, akik 50 év felettiek, valamint a kontaktlencsét hordókra.

A szem igénybe vétele miatt, és az idő előre haladtával törvényszerűen romlik a látásunk, amivel sajnos sokan nem is törődnek. Pedig más szűrővizsgálatokhoz hasonlóan a látásvizsgálat esetében is fontos, hogy akkor is rendszeresen elvégeztessük, ha nincsenek panaszaink, nem érzékelünk semmilyen változást.

A látás romlása általában nem egyik napról a másikra, hanem fokozatosan következik be. Éppen emiatt sokan csak akkor szembesülnek a problémával, mikor az már jelentősen megnehezíti az életüket.

Gyermekek: Az első látás- és szemvizsgálatnak nem az iskola megkezdése előtt kellene megtörténnie, hanem sokkal korábban. Amennyiben nincs semmilyen látható, vagy nyilvánvaló probléma – mint pl. a kancsalság, ami a szülőnek szembeötlő lehet – akkor az első szemészeti ellenőrzésre egy éves korban kell sort kerítenünk, majd célszerű egy ellenőrzés három évesen, s aztán hat évesen iskolakezdés előtt.

Digitális eszközök: Sokat ül a monitor előtt? Szeme kiszárad, elfárad? A nap, mint nap használt elektronikai eszközeink által kibocsátott kék fény kellemetlen szemszárazságot és szemfáradtságot okozhat. Kékfény szűrős monitor szemüvegekkel ezek a tünetek enyhíthetőek, sőt meg is szüntethetőek!

Magas vérnyomás, cukorbetegség a két alattomos ellenség:

Szemészeti szövődmények tekintetében a két legjelentősebb egészségügyi probléma, a HYPERTONIA (magas vérnyomás) és a DIABETES (cukorbetegség). Sajnos a legtöbb esetben nagyon hosszú ideig tünet- és panaszmentesen rombolják érrendszerünket, s amikor már nyilvánvalóvá válik a betegség megléte, sok esetben visszafordíthatatlan állapotokat észlelhetünk.

Vezetés: Aki rövidlátó, annak a vezetéshez szemüveg, sőt tartalék szemüveg is kell. Léteznek olyan lencsék is, amelyek kifejezetten azért készülnek, hogy biztonságosabbá tegyék a vezetést.

Kontkatlencseviselők: Az utóbbi években egyre többen szerzik be az interneten keresztül lencséiket, így számukra fokozottan ajánlott a rendszeres kontrollvizsgálatokon való részvétel, hiszen a dioptriaváltozás, és a tünetmentes fertőzések így tetten érhetőek.

Sipos Anita

Optimetrista, kontaktológus

