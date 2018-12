Tökéletes karácsonyi ajándék a Bijó Kuckó Szegzárd olaja

A Bijó Kuckó jó illatú, jó hangulatú üzlet Szekszárd főutcáján. Biczó Gergely úgy két éve vette át, és mint mondja, nem bánta meg. Azóta is folyamatosan bővül a bolt kínálata, amely több, olyan márkának is viszonteladója, amely jól cseng az egészséges életmódot követők fülében. Ilyen például a Dr. Lenkei Életerő Vitamin vagy a Varga Gyógygomba termékei vagy a bükki füvesember Gyuri bácsi teái.

Ahogy Biczó Gergely mondja, vagy ezer fajta étrendkiegészítőt kínálna, sok problémára, illetve ezek megelőzésére találni itt természetes megoldást. E termékek mellett a másik nagy csoportot a kínálatban a reform ételek jelentik. A Bijó Kuckóban paleo és glutén-, tej- és ahogy mondani szokás, minden mentes alapanyagok, tészták, fűszerek, magok, lisztek találhatók, sőt, hűtött termékek és készételek is.

Az üzlet Berkemann és Batz gyógylábbeliket forgalmaz felnőtteknek, amelyek egészségpénztárra is megvásárolhatók. A kicsiknek egy magyar gyártó, a Falcon gyerek cipőit kínálják. Az üzlet tulajdonosa elmondta, vásárlóik nyolcvan százaléka rendszeresen betér az üzletbe, és mindig tudnak nekik is újdonságokkal szolgálni. Tökéletes karácsonyi ajándék válhat például a Bijó Kuckó saját hidegen sajtolt prémium minőségű olajaiból, amelyeket ráadásul a neten is megrendelhetnek a vásárlók. A Szegzárd olajat saját alapanyagokból egyelőre bérsajtoltatja az üzlet, cél azonban egy saját üzem kialakítása és a termékválaszték bővítése. A kínálat most sem akármilyen, hiszen a tökmag- mák- vagy lenmag olaj mellett olyan kuriózumok is találhatók itt, mint a fokhagymaízű és paprikamag olaj, vagy a szépészetben alkalmazható ligetszépe- és argán olaj.

Bijó Kuckó

Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8.00-17.00, szombat: 8.00-12.00.

Telefon: 74/433-954,

e-mail: bijokuckobolt@gmail.com

web: www.facebook.com/bijokucko