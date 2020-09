Viapan: helyi HR-cégcsoport, globális megoldás a stabil foglalkoztatásra

Csökkenő termelés, pénzügyi megszorítás és leépítés: a koronavírus-járvány az élet minden területén, így a foglalkoztatásban is drámaian éreztette hatását. Kora tavasszal szinte egyik napról a másikra számos dolgozó vesztette el munkahelyét, sokakat kerített hatalmába a bizonytalanság érzése.

− A Viapan Group eddig is kiemelt figyelmet fordított a stabilitásra mind a partnereivel folytatott együttműködés során, mind a munkavállalók álláshoz juttatása terén. Láttuk, hogy a biztonság igénye a Covid-járvány nyomán még inkább felértékelődött – hangsúlyozta Demkó Tibor, a Viapan Group szekszárdi kirendeltségvezetője. – Az álláskeresők jogos igénye, hogy a lehető leghamarabb elhelyezkedjenek. Ahogy egyes kiemelt gazdasági ágazatokban – egyebek mellett járműgyártás és az iparághoz szervesen kötődő beszállítói területen – korábban termelés-visszaesést, leépítést lehetett tapasztalni, a statisztikák ezzel párhuzamosan élénk munkaerő-keresletet mutattak az élelmiszeriparban továbbá a mezőgazdaságban. S örömmel állapítható meg, hogy fokozatosan bővül a feldolgozóipar, s ismét nagy teret nyer a szolgáltatás és a kereskedelem is. A munkahelyek megőrzésében, az újak létesítésében meghatározó szerepe van a kormányzati bértámogatásnak is.

− Úgy vélem, a nyári idény a vártnál is kedvezőbben alakult – húzta alá Demkó Tibor. – Ízelítőül pár friss példa: a kukoricacímerezés közel 300 diáknak biztosított munkát Baranyában, Somogyban és a környező megyékben csaknem 900 főnek ad megélhetést a gyümölcsfeldolgozás, valamint a szilvaszedés. S külön érdemes szót ejteni Tolna megyéről. A térségben dinamikusan fejlődő cégek is jelentős számú dolgozónknak adnak munkát. Csak érzékeltetésül: az egyéni vállalkozásoktól a kkv-szektoron át a nagyvállalati körig több mint ezer vállalkozással állunk kapcsolatban. Valamennyi korosztályt széleskörű álláskínálat várja: a diákok, a felnőttek és a nyugdíjasokon kívül megváltozott munkaképességűek részére is folyamatosan bővülő lehetőséget ajánlunk.

A statisztika egyértelműen igazolja: a munkaerőpiac kezd kilábalni a válságból, és a Viapan is sikeresen vette az akadályokat. A munkaerő-kölcsönzésre szakosodott Viapan Group 2020 áprilisában 1570 dolgozónak utalt át munkabért, egy hónappal később 1652 munkavállaló dolgozott segítségükkel, júniusban – mintegy 80 százalékos növekedést produkálva – 3060 személy kapott fizetést. Júliusban pedig már 4510 embernek volt biztos munkahelye.

A cég 2019-es forgalma közel kilenc milliárd forint volt, s a dél-dunántúli régió – Somogy, Tolna, Baranya – mellett jelen vannak Bács-Kiskunban, továbbá Fejér és Zala megyében. A Viapan Groupnál évente mintegy 15 ezer dolgozó keres munkát, s csaknem 160 belső alkalmazottat foglalkoztatnak, míg a kecskeméti varrodában 40 megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak. A társaság rugalmas megoldást kínál a helyi ipari cégek számára is. A humán-robotok bérbeadása, üzemeltetése többek közt a csomagolás, gépkezelés területén nyújt hatékony megoldást, s emelést könnyítő mellények bérlésével is foglalkoznak. Kutatási programot indítottak, mely a legmodernebb innovációs, műszaki-technológiai fejlesztések eredményeit összegzi, s a projekt keretében megfogalmazott ajánlások közvetlen segítséget jelenthetnek a munkáltatóknak is. A robotika csoport tevékenysége a vállalkozások közép, illetve hosszú távú stratégiai tervezéséhez teremt alapot.

Arra a kérdésre, hogy melyek a legkeresettebb szakmák Tolnában, illetve a térségben, Demkó Tibor rámutatott: az anyagmozgatók, a műanyagipari gépbeállítók, a villamosmérnökök mellett pillanatnyilag nagy számban keresik a hegesztőket, csőszerelőket, és a logisztikusokat is. A jól felkészült, motivált, kellő gyakorlattal rendelkező álláskeresők szinte azonnal munkába állhatnak. A koronavírus-járvány miatt számos kiváló képesítésű, munkabírású szakember jött haza külföldről, s közülük is seregnyien érdeklődtek a legfrissebb kínálat iránt. A Viapan Group az emberközpontú üzleti megoldások specialistája, ahol pillanatnyilag teljes erőbedobással készülnek az őszi-téli gazdasági időszakra. A feldolgozóiparban ugyanis szeptembertől már a karácsonyi termékgyártásra állnak át, amely új munkaerőt igényel. A Viapan Group komplex szolgáltatást nyújt, s a partnercégekkel kialakított folyamatos kapcsolattartás garantálja, hogy a munkát keresők képzettségüknek megfelelő állást találjanak.

– Biztos jövedelem és biztonság: ezt szavatoljuk a jelentkezőknek – emelte ki Demkó Tibor. – Gyorsan változó világunkban nálunk állandó érték a stabilitás.