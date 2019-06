We Love Szekszárd – Tíz éves az Amaryllis

We Love Szekszárd. Ez a tíz éves Amaryllis Cafe és Restaurant új programsorozatának mottója. Az átfogó, kulturális projekt születése ráadásul egybe esik az étterem étlapjának és italkínálatának megújulásával.

Seregi Ferenc tulajdonos szerint, a széles választék, a magas minőség csak az elvárható szint. A vendéget leginkább a finom étel és ital mellett a vendéglátás, a sztorik, a közönség és az események élménye vonzza. Ezekből pedig bővelkedik az Amaryllis 2019-es eseménynaptára.

A We Love Szekszárd program a megye és a megyeszékhely értékeit állítja a középpontba, ezeket népszerűsíti, hiszen az étterem szekszárdi, mint ahogyan a törzsközönség is az, az Amaryllis pedig nekik köszönheti sikereit. A rendszeresen betérők hamarosan exkluzív szolgáltatásokat is igénybe vehetnek.

Tradíció és felfedezés. Juhos Markó chef szerint az új étlap különleges találkozásokat ígér, így a hagyományos sárközi étek, mint a téfölös bütök, jól megfér majd a modern világkonyha értékeivel, mint például a prémium angus marhából készült steakek-kel.

Az Amaryllis segíti a helyi és környékbeli művészek ismertté válását. Kindl Gábor az eseménysorozat fővédnökének ígérete, hogy az étterem, egy fajta Art Cafe-ként, kiállítások helyszínévé válik. Az első bemutatkozó Biszák László festőművész alkotásai már megtekinthetőek.

Folytatódik a reggeli gasztrotúra sorozat is, miután július elsején kisorsolják a barcelonai élményhétvégét, az Amaryllis csapata az Amerikai Egyesült Államok felé veszi az irányt.

A szekszárdi bornak mindig kiemelt szerep jutott a kínálatban, így nem meglepő, hogy fröccsterasz nyílik, és lehetőség adódik a borkóstolásokra. Molnár András sommelier elmondta, hogy a gourmet borvacsorák mellett, a 60 perc 6 bor programban könnyű, pörgős esemény keretében állítanak fókuszt egy egy boros témának minden hónapban.

A borlap több mint negyvenféle tételből, nagy nevek és feltörekvő borászok boraiból áll, a megújult itallap pedig kézműves limonádékat, szörpöket, jeges teákat, mustokat, hideg kávéspecialitásokat és koktélokat tartalmaz.

Az étterem amellett, hogy motoros barát vendéglőként is szeretne ismertségre szert tenni, más, támogatásra érdemes ügyekben is szívesen részt vállal. Egyre inkább elmozdul például a környezettudatos megoldások felé, mint például a most bevezett komposztálható, lebomló szívószálak.

Az igényes elektronikus zene is térhez jut, a Vibe terasz délutánonként kínál könnyed beer, burger & cocktail programot dj-vel, halk deep house és chill zenékkel. Első eseményük 06-29-én szombaton 17h-kor debütál a megújult étlap burgereivel, a megcseknádasdi KARL prémium söreivel és a mixer, Földesi Károly új kevert italaival együtt.

Részletekért keresse az Amaryllis Café & Restaurant éttermet, illetve az étterem facebook oldalát!

A borítóképen Biszák László festőművész, Gellér István pr manager és Kindl Gábor filmrendező látható az Amaryllis étteremben.