A könyv egy szebb világba repít

Tény, hogy sokan nem szeretnek olvasni, mert úgy gondolják, hogy a film is jó, és úgyis csak időpazarlás. Akik ezt mondják, azok közt van olyan, aki már olvasott, de olyan is, aki még a fáradtságot sem vette arra, hogy levegyen egy neki tetsző könyvet a polcról.

Most sokan jöhetnének azzal, hogy igenis olvastak már, mert vannak kötelező olvasmányok az iskolában (persze olyan is van, aki ezeket se olvasta), ám azokat a könyveket nem ők választották maguknak. A nevükben is benne van: kötelező. Ráadásul aki nem szereti a régi korokat, vagy a háborús történeteket, annak kínszenvedés lehet „átrágnia” magát egy-egy ilyen regényen. Emiatt talán azt hiheti, hogy minden könyv ennyire pokoli. Pedig ez közel sincs így. Mindenki találhat olyat, ami neki szól, ami érdekli. Kellemes mellékhatás, hogy az olvasás növeli a képzelőerőt. Nincsenek határok. Nincs megadva, hogy ki, hogy néz ki, milyen helyen él, mert a szereplőket, helyszíneket a saját fantáziánk alkotja meg. Beleképzelhetjük magunkat a szereplők helyébe, és saját élményként élhetjük meg a történéseket. Ez kizökkenthet a valóságból, és nem kell a saját problémáinkra koncentrálnunk.

Persze az, amit olvasunk nagyban különbözik attól, ami valójában körül vesz minket, és mindent sokkal színesebben látunk benne. Ezért van az, hogy kicsit csalódottak vagyunk, amikor visszakerülünk a való világba és rájövünk, hogy nem valószínű, hogy megtörténhetnek azok a dolgok, amik a könyvben. Ennek ellenére sokat tanulunk belőle. Nem feltétlenül világmegváltó dolgokat (de néha azt is), hanem inkább sok apróságot, amiről eddig fogalmunk sem volt. És nemcsak a videojátékokat lehet túlzásba vinni, mert olvasni is tudunk éjjel-nappal, ha megfogott minket a történet. Minden könyvet okkal írt meg az írója, és ezekre az okokra csak akkor jöhetünk rá, ha elolvassuk.