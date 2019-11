Egy szigorúan titkos létesítményben is jártak

Évente egyszer Gyönkről, a Tolnai Lajos Gimnáziumból öt tanuló vehet részt a németországi Darmstadtban a házigazdák és testvérvárosainak nemzetközi táborában. Idén október elején a németek mellett Szeged diákjaival, valamint lengyel, lett, ukrán fiatalokkal is találkoztunk.

Délelőttönként workshopokat szerveztek számunkra, amin az idei témát, a fenntartható jövő témakörét dolgoztuk fel: plakátokat készítettünk, tesztet töltöttünk ki és beszélgettünk a kérdésről. Délutánonként pedig Darmstadt nevezetességeit nézhettük meg. A városban találhatók szép parkok és az úgynevezett „Vortex” kert, ami tele van kikövezett ösvénnyel és, olyan érzése van az embernek, mintha egy erdőben sétálna. Csodás látványt nyújt, de még annál is szebbet a hercegi palota kertje. Emellett szórakozásra is volt bőven lehetőségünk, egyik este lézerharcolni is elmehettünk.

Darmstadtnak más vonzereje is van. Itt található az Európai Űrügynökség egyik központja, az ESA-ESOC. Ez egy szigorúan titkos létesítmény, de mi voltunk olyan szerencsések, hogy bemehettünk oda. A szakadó esőben – ami az egész hetünket jellemezte –, épületről épületre megnézhettük, hol és milyen munkát végeznek az itt dolgozók, majd a Rosetta űrszondát is megtekinthettük. Az ESA feladata, hogy kidolgozza az európai űrkutatási programokat és véghezvigye azokat. Az ESA programok célja, hogy többet tudjunk meg Földünkről, annak közvetlen környezetéről, a Naprendszerünkről és a Világegyetemről, valamint fejlesszék műholdas technológiáinkat és szolgáltatásainkat, és támogassák az európai űripart.

Nemcsak Darmstadtot, hanem Frankfurtot is volt alkalmunk megcsodálni. Láttuk Európa egykori központi bankját, a hidakat, a középkori vásárteret és egy múzeumot is, ami a fajok kihalásával foglalkozott.

A német emberek nagyon kedvesek voltak velünk és én is sok új tapasztalatot szereztem. Lehetőségem volt németül beszélgetni, ismerkedni és egy csomó nevezetességet láthattam.