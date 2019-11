2019 egy izgalmas év volt a Stephen King rajongók számára, ugyanis a nagysikerű horror írónak négy könyvét/novelláját is láthattuk idén a mozivásznon. Ezekből a legfelkapottabb műve az Az: Második fejezet, aminek első részét 2017-ben filmesítették meg, hatalmas sikert hozva ezzel az írónak.

Az idei King filmadaptációknak viszont van egy kevésbé ismert darabja is, amit a Netflix adott ki In the Tall Grass címen. Habár a film többnyire sem a kritikusokat, sem a nagyközönséget nem nyűgözte le, az alapja, a novella, kifejezetten jól összerakott történet.

Az elbeszélés magyar címe A magas fűben, ami a Teljes gázzal című művel egy kötetben jelent meg, utóbbit maga az író fia publikálta. A történet műfaja a jól megszokott horror, amit minden King rajongó már szinte elvár. A középpontban egy testvérpár áll, akik épp Kansas peremén autókáznak, mikor az út mentén segélykiáltásokat hallanak. Furcsa módon a kétségbeesett hangok az út melletti végtelenül hosszú és irracionálisan magas fűtengerből jönnek. Úgy döntenek, hogy megmentik az eltévedt segélykérőt és bemerészkednek az aljnövényzetbe.

A történet felpezsdíti az unalmas hétköznapokat egy kis borzongással. Rövidsége miatt néhány óra alatt elolvasható, ráadásul úgy rabul ejti az olvasót, ahogy a fű az áldozatait.

Kép: elveszel a magas fűben_3364.jpg