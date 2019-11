Hallgasd meg, mit üzen a belső hangod!

Érezted már úgy, hogy néha jó lenne egy kicsit elvonulni a világi életből és mélyen beletekinteni a saját kis lelki világodba? Ha igen, akkor ezzel nem vagy egyedül. Szerintem ez egy természetes dolog. Minden embernek szüksége van arra, hogy fejlessze önismeretét. Olykor nehézzé válhat elmélyedni, elveszni a saját gondolataink közt, majd utána visszatérni a valóságba és felvenni ismét az élet ritmusát.

Úgy gondolom, hogy sokunkban hegedűk viadala zajlik, olykor úgy is érezhetjük, hogy szétszakadunk belülről. Negatív, rossz gondolatok gyötörnek minket, nemcsak nappal, hanem álmainkban is. Ezek miatt az ember gyakran érezheti magát frusztráltnak, zaklatottnak. Ezeket, ha olykor nehéz is, de minél előbb száműznünk kell magunkból. Sokszor már az is hatalmas előrelépés lehet, ha meg tudjuk magunkban vívni csatáinkat, vitatni a gondjainkat. Szerintem néha jól jönne egy olyan oldal, ahová anonim kiírhatnák magunkból a gondjainkat, vagy csak szimplán feltehetnénk azokat a kérdéseket, amelyek ott kavarognak bennünk már egy jó ideje, például egy pszichológus felé, aki kellő empátiával megválaszolja az oldalra kiírt kérdéseket. Hiszen rengeteg olyan kérdés és probléma van, amit magunkban tartunk, vagy csak szimplán nem merünk, illetve nem akarunk beszélni róla, hiszen kínosnak érezzük az adott témát.

Ha úgy érzed, hogy nem ismered önmagadat elég jól, akkor végy egy nagy levegőt, hunyd le a szemed és hallgasd meg a belsőd hangját, olvasd el a gondolataidat, majd szelektálj közöttük. Tanulj meg te is kommunikálni a belső éneddel!