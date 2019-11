Időnként egy nagy ölelés is elég terápia

A lélek szó mindenkinek mást jelent. Vannak, akik Istenhez kötik, vannak akik hisznek benne, és van olyan is, aki egyenesen megkérdőjelezi a lélek létezését. Mégis hatalmas szerepe van a mindennapjainkban.

Kivel nem fordult még elő az, hogy hirtelen elszomorodik? Ennek oka nem más, mint a lelkünk válasza arra, hogy figyelemre vágyik, egy kis gondoskodásra, szeretetre. Minden nap találkozhatunk olyan gyerekekkel vagy felnőttekkel, akik szomorúak, bágyadtak, üveges tekintettel néznek maguk elé. Ilyenkor nekik csak egy nagy ölelésre van szükségük, néhány szép, kedves szóra vagy akár csak arra, hogy mellettük legyünk és támaszt nyújtsunk a nehéz időkben.

Mikor valaki zaklatott, nyugalmat keres valahol, ahol a lelke megnyugvásra talál. Ezt mindenki máshogy leli meg. Van, aki ilyenkor elolvas egy könyvet, játszik a számítógépén, testmozgást végez, vagy csak elvonul egy csendes helyre, ki a szabadba, ahol nincsen semmi és senki. Csak ő és a természet, leül a tópartra és nézi a távoli messzeséget. Ha a lelkünk nincs rendben akkor az is sokat segít, ha a barátainkkal vagy az egyik családtagunkkal megosztjuk, hogy pontosan mi nyomja a lelkünket. Nekünk az tesz jót, ha megoszthatjuk egymással a problémáinkat vagy éppen a boldogságunk okát. Ha valamelyikünk szomorú, akkor a másikunk lelket és önbizalmat önt a másikba, hogy újra jobb kedvre derüljön és legyen ereje a nap többi részéhez. Mi számítunk egymásra jóban rosszban, kisegítjük egymást ha a másik bajban van. Ezektől szép a mi barátságunk.

Hallotta már „A szem a lélek tükre” mondást? Ez nem jelent mást, minthogy a lelki állapotunk látszik a szemünkben. Ha valaki iránt ellenszenvet érzünk akkor a tekintetünkben visszaköszön mindaz, ami bennünk megfogalmazódott róla.

Gyakran, használjuk a lélek és a test szavakat. Mi a kapcsolat a kettő között? Ha az embernek valamilyen lelki problémája van, az kihat a testére is, például, ha valaki kedvetlen, a földet nézi és mozgása lassabb, de mondhatjuk azt is, ha valaki feszültebb a megszokottnál, akkor teste merevebb. Ezért kell törődni a lelkünk állapotával is. Erre vannak szakemberek. Ha nagyobb problémánk van, akkor ők segítenek azt orvosolni. Azért is kell a lelkünknek mindig tisztának lennie, mert az kihatással van a körülöttünk lévőkre és magunkra is.