Így lesz pihentető az alvás

„… S áldottabb a pihenésem sohse legyen , mint volt most ez a dél, mert azt álmodtam , hogy száz évig éltem …” Az idézet Szabó Lőrinc : Álom egy raktárban című verséből származik.

Alvás nélkül nincs élet. Hogy miért? Ilyenkor regenerálódunk, gyógyulunk és pihennek az érzékszerveink.

Képzeljük úgy el a testünket, mintha egy gép lenne, és a lámpa (vagyis a szemünk) lenne a legnagyobb energia-fogyasztó. A szemmel gyűjtjük be a legtöbb információt. A telefonunkat se tartjuk azonban egész nap teljes fényerőn bekapcsolt állapotban, mert lemerülne.

Mivel a globális felmelegedés miatt a nap erősebben zavarja a szemünket, fáradékonyabbak leszünk, de közrejátszik a rengeteg gép fénye is. Régen a kis képernyőjű televíziókat is 1-2 méter távolságról nézték, hogy ne zavarja annyira szemüket. Ma, ha a táblagépet nem fél méternél kisebb távolságra tartjuk magunktól, akkor már nem látjuk rendesen. Ez lelassítja az embereket. Érdemes tudni, hogy ha a gépeket legfeljebb egy film megnézésig (másfél, két óra) néznénk, akkor sokkal gyorsabbak lennénk és odafigyelni is jobban tudnánk.

Másik nagy energia-fogyasztónk a hallás. A hallással is rengeteg információt gyűjtünk be. Régebben az emberek lassabban, halkabban, tisztábban, artikuláltabban beszéltek. Egy mai gyerek sokszor nem érti, hogy mit mond egy nála sokkal idősebb ember, és sokszor el is felejti azt. Hogy ez miért van? A mai gyorsabb zenék miatt. Mostanában sokkal szélesebb frekvencián mozognak a zeneszámok mint régen (pl.: nightcore, pop, kpop zenék). A felgyorsított verziók azt az érzetet keltik az emberben, hogy ők is gyorsak és gyorsabban fogják fel az információt. Pedig, ha valaki ilyet hallgat annak nehezebb felfognia a lassabb beszédet és mivel minden szóra oda kell(ene) figyelni, mind a felgyorsított, mind a lassabb verziókra, így sokkal fáradékonyabb.

Tehát úgy lehetünk sokkal pihentebbek, ha többet lennénk a szabadban és kevesebb ideig használnánk a gépeinket. Így lesz az alvás is sokkal pihentetőbb.