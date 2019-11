Kepler-62f és e lehet az otthonunk

Sokunkban felmerülhet az a kérdés, hogy mi lesz, ha a Föld túlnépesedik, elpusztul, vagy lakhatatlanná válik. A NASA egyik űrhajója, Kepler, felfedezett egy Földhöz hasonló bolygót, ami a Kepler-62 nevű csillag körül keringő öt bolygó egyike. A Lyra csillagképben található 1200 fényévre otthonunktól, ami 22 millió év hosszú utat jelentene.

A Kepler-62 csendes csillag, idősebb a Napnál, de az energiája és mérete lényegesen kisebb. Kis tömege miatt hosszabb kort élhet meg a mi Napunknál. A Kepler-62f és a Kepler-62e nevű bolygók lehetnek az új otthonaink párezer év múlva.

A Kepler-62f bolygó nagy részét jég borítja, mégis lakható lehet. A Földnél negyven százalékkal nagyobb, felszínéről a csillaga úgy nézne ki délben, mint a mi lemenő Napunk.

Mellette egészen közel található egy másik lakható bolygó, a Kepler-62e. Melegebb, párásabb, légköre tele van felhővel. Hatvan százalékkal nagyobb a Földnél. Mivel egymáshoz közel helyezkednek el, úgy látnánk egyikről a másikat, mint a Holdat a Földről. A csillagászok szerint mindkettő kőzetbolygó.

Jelenleg is tart a kutatás a földönkívüli élet után. A felderítések közben rengeteg új naprendszert és égitesteket fedeztek fel. Ezzel együtt is sok titkot rejt még az űr. Addig is óvjuk meg azt, ami az emberiségnek otthont ad. Szalai Fruzsina, Paksi Vak Bottyán Gimnázium