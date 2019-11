Kutyák segítenek a lelki egyensúly megtartásában

Beteg gyerekeken, felnőtteken és időseken egyaránt segít a kutyaterápia. A jól képzett négylábúak enyhítik a magányt és örömet hoznak a mindennapokba.

Egyre többen foglalkoznak kutyaterápiával hazánkban is. A kiképzésre alkalmas négylábúak kiválasztása kölyökkorban kezdődik. Már ekkor számtalan teszten kell átmenniük. Vizsgálják, hogy miként reagálnak az éles és hangos zajokra, mennyire viselik az idegeneket, embercentrikusak-e, illetve mekkora a fájdalomküszöbük. A kiválasztott eb kiképzőhöz kerül, aki két éven át foglalkozik vele. Azért tart ennyi ideig, mert megvárják, amíg a kutya túllép a kamaszkorán. Sok trükköt kell ismernie, de elvárás a nyugodt, kiegyensúlyozott viselkedés is. A képzést kétféle vizsga zárja. Vagyis akkor válhat terápiás kutya a jelöltből, ha a temperamentuma alkalmassá teszi erre, illetve átmegy az engedelmességi teszten.

Amennyiben valakinek van egy barátságos, engedelmes, jó adottságokkal rendelkező kutyája, és szeretne segíteni az embereken – kiképzői támogatással – az ő kutyusából is lehet terápiás eb. A gazdinak illetve a kiképzőnek azonban tudnia kell, hogy az adott négylábú milyen korosztályhoz való. Az emberek ugyanis különböző életkorban másfajta viselkedést tanúsítanak, és nem minden eb képes bármelyikre ráhangolódni.

A viselkedészavaros vagy fogyatékkal élő gyerekeknek nagyon jót tesz a kutya. Az eb gazdája és a gyerekekkel foglalkozó ember együtt dolgoznak. A kicsik megtanulnak türelmesen várni, lassan mozogni, nyugodtan viselkedni és az állattal bánni. A kutya rögtön elfogadja őket olyannak, amilyenek, ezáltal nő az önbizalmuk. A bolondos és csintalan négylábú mindig meg tudja nevettetni őket. Sikerélményt nyújt számukra, ha a kutyus szót fogad nekik, és jól teljesít egy feladatot.

A kedves négylábúak némi örömet csempészhetnek a végstádiumú daganatos betegségben szenvedők utolsó napjaiba is. A kutya az egészségügyi problémák megelőzésében is fontos szerepet játszhat. Simogatása ugyanis nyugtató hatású, s ezzel csökkenthető a szívinfarktus esélye. A kedves négylábúak boldogan fogadják a simogatást és dédelgetést a magányos, idős emberektől is, a szeretetet farokcsóválva meg is hálálják.

A kutyáknak hatalmas szívük van, és nekik teljesen mindegy, hogy gazdájuk jószívű, beteg, okos vagy tökkelütött. Nincs annál jobb érzés, mint egy nehéz nap után kimenni tappancsos barátunkhoz, aki egész nap csak ránk vár. Kicsit ki tudunk kapcsolódni, és van valaki, akiről szeretettel gondoskodhatunk.