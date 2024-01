Mindenki úgy gondolta, hogy a 36 éves Lionel Messi pályafutása a levezető szakaszába érkezett, amikor tavaly nyáron a PSG-ből az Egyesült Államokba, az Inter Miamiba igazolt. Ennek ellenére az argentin kapta meg a legutóbbi Aranylabdát és őt választotta meg a FIFA is az elmúlt év legjobb játékosának, noha a 2022-es katari vb megnyerése óta Messi gyakorlatilag nem sok mindent tett le az asztalra.

A történet pedig tovább folytatódhat. Nemrég arról lehetett hallani, hogy Messi ott akar lenni idén nyáron a párizsi olimpián, ráadásul a válogatottal a Copa Américára is készül címvédőként. Most pedig Lionel Scaloni szövetségi kapitány arról beszélt, hogy szerinte Messi a következő, 2026-os vb-n is játszhatna még.

– Nem lennék meglepve, ha Messi a 2026-os világbajnokságon is ott lenne az argentin válogatottban, játékosként persze – nyilatkozta Scaloni a Marcának, amely alapján az Origó idézte. – Ha csak a fizikai állapotát nézem, nincs bennem semmi kétség, hogy ott lesz... – tette hozzá.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatja el.