„Hatalmas dolog, hogy az őszi szezon végén az élen tudunk telelni. Rengeteg nehézséggel küzdöttünk az egész szezon során, de a nagyon erős csapatkohéziónk a legnehezebb pillanatokban is kisegített bennünket. Kifújtunk a végére, de ez nemcsak rólunk, hanem valamennyi csapatról elmondható. Tudjuk azt is, hogy a neheze még csak most következik. Egy nagyon kemény felkészülést szeretnénk végigcsinálni, ahol remélhetőleg már a sérültjeink is visszatérnek és velük együtt tudunk nekivágni egy őrült tavasznak” – értékelte Micskó Márk a klub első nagypályás félszezonját.