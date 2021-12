„Körülbelül egy éve vetődött fel a gondolat, hogy a századik évfordulót egy könyvvel köszöntsük” – mondta Szabó László, a Magyar Sakkszövetség elnöke a szombati ünnepi eseményen, amelyen megjelentek a magyar sakkélet egykori és mai szereplői, versenyzői, majd elárulta: sok vita folyt arról, milyen is legyen a könyv, mi legyen benne. Készült már sakktörténet a világon a partik, az edzők, a rangos események felidézésével, ők végül úgy döntöttek, a személyeken keresztül ábrázolják a sportág százéves hazai történetét. Az elnök köszönetet mondott a mű készítőinek, valamint azoknak a szereplőknek, akikről az alkotás szól, hiszen nélkülük nem lett volna sakktörténet.

„Minden, ami a magyar sakkozásban történik, a 2024-es budapesti sakkolimpia ernyője alatt történik, így ez a könyvbemutató is a rangos esemény égisze alatt zajlik” – kezdett új gondolatmenetbe az elnök, és elmondta, hogy a héten megtartotta első informális ülését a sakkolimpia szervezőbizottsága, és lassan elkezdődnek az előkészítő munkálatok.

„Büszkék lehetünk arra, hogy a magyar szövetség idősebb, mint a nemzetközi, mi most ünnepeljük századik születésnapunkat, míg a FIDE majd három év múlva, 2024-ben Budapesten fogja” – emelte ki Szabó László.

A mű fő támogatója a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) Nagy Béla programja. A szervezet nevében Dénes Tamás főtitkár hangsúlyozta: a programnak köszönhetően reneszánszát éli a magyar sportkönyvkiadás.

Nádasi Tamás, a sportági szövetség alelnöke, a kötet egyik szerkesztője a szerzők nevében a könyv készítésének nehézségeit is ecsetelte: lassította a munkát a papírhiány és a borítóhiány, ám pénteken elhozhatták a nyomdából a művet, amellyel az volt a céljuk, hogy a centenárium alkalmából méltó emléket állítsanak a magyar sakkozás nagyjainak. A kötetben száz sakkozót mutatnak be a múltból és a jelenből, az életrajzok mellett egy-egy partijukat is elemzik.

Döry Jenő szerkesztő érdekességekről is beszélt. Kevesen tudják, hogy a neves zeneszerző, Erkel Ferenc 1855 és 1859 között a legjobb sakkversenyző volt. Felhívta a figyelmet arra a fejezetre, amelyben a sakkot szerető híres emberekről van szó: többek között Kempelen Farkas, Benyovszky Móric és Karinthy Frigyes sakkszeretetéről is olvashatnak az érdeklődők.

A könyvben az olimpiák résztvevői és a jelenkor játékosai mellett a neves feladványszerzők is megtalálhatók. A bemutatón a szerzők méltatták a műben szereplő nagy alakokat, így az eseményen megjelent Portisch Lajost, a Nemzet Sportolóját is.

A magyar sakk arcképcsarnoka 5000 forintos áron a Magyar Sakkszövetségben vásárolható meg.

