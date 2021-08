18 évesen utazott Tokióba minden idők legfiatalabb magyar vívó olimpikonja

Battai Sugár Katinkát az olimpiai faluba lépve szinte rögtön átjárta az olimpiai érzés.

Remekül helytállt élete első olimpiáján Battai Sugár Katinka. Az Interfencing DSE sportolója minden idők legfiatalabb magyar vívó olimpikonjaként léphetett pástra az összesítésben nyolcadik helyen végzett női kardcsapat tagjaként Japán és Kína ellen – írja a Haon.hu, a Hajdú-Bihar megyei hírportál.

A 18 éves sportoló a már korábban térdsérülést szenvedett Márton Anitát váltotta a felkelő Nap országa ellen, és mindkét mérkőzésen a statisztikák alapján csapata legjobbja volt.

– Visszagondolva elégedett vagyok a teljesítményemmel – elevenítette fel a történéseket a Hajdú-bihari Naplónak „Sugi”.

– A koreaiak ellen vívott negyeddöntőben már látszott Panka mozgásán, hogy nem igazán bírja az egyéni küzdelmekben megsérült lába. Gárdos Gábor szövetségi edző már ekkor mondta, úgy készüljek, hogy be fogok állni, ha nem is abban az asszóban, de akár már a következőben. Bevallom, arra kevésbé számítottam, hogy már egy ötös asszón belül meg fog ez történni, így bár melegítettem, még nem voltam elég összeszedett, amikor odaálltam a pástra, de aztán összekaptam magam. Sérülés és betegség is hátráltatott minket a szezon alatt, talán ezért nem jött ki úgy a lépés a csapatversenyben, ahogy szerettük volna. Úgy érzem, jobbak vagyunk a japán és a kínai gárdánál is, de mivel fiatal az együttesünk, már az is szép teljesítmény volt, hogy kijutottunk a játékokra – szögezte le Battai Sugár, aki elmondta, bár előzetesen

tudatosan készítette fel magát az élményre, a páston nem volt könnyű kizárni a tudatából, hogy egy olimpián van.

A szigorítások miatt a csapat a kiutazás elején egy külső szálláson kapott elhelyezést, és csak pár nappal a verseny előtt költözhetett be a faluba. Ahogy Sugi fogalmazott, az első szálláson még nem járta át annyira az a bizonyos olimpia érzés, hiszen akkor még csak a magyar csapat tagjaival tudtak beszélgetni a folyosón, étkezni pedig a szobákban kellett, így az első pár nap sokkal inkább hasonlított egy táborozásra.

Rengetegen írtak rá

– Miután beköltöztünk az olimpiai faluba, onnantól már megjött az érzés, rengeteg nemzet sportolói voltak együtt, közös volt az étkező és az edzőtermek, nagy volt a nyüzsgés. Én nem vagyok annyira fotózkodós, autogramgyűjtős típus, viszont az olimpiai kitűzőket én is cserélgettem másokkal. A francia válogatott kosaras Rudy Gobert volt szó szerint a legnagyobb név, akivel összefutottunk, vele azért csináltuk közös képet – elképesztően magas, nagyjából a derekáig értem.

Hatalmas élmény volt az olimpia, amelyet olyan tapasztalatnak éltem meg, amiből sokat tudok meríteni.

Rengetegen írtak, hogy mennyire büszkék rám és gratulálnak, ezek nagyon jól estek, sok erőt adtak nekem – mondta el Battai Sugár Katinka, aki pár napig még pihen, aztán valószínűleg augusztus végén-szeptember elején újra magára ölti a vívófelszerelést.

Borítókép: Battai Sugár Katinka vív a női kardozók csapatversenyében a tokiói nyári olimpián