A címvédő is visszatérhet

Leadta nevezését az jövő évi Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyre a prokontinentális besorolású Androni-Giocattoli Sidermec csapata, amelynek színeiben az olasz Manuel Belletti megnyerte az idei viadalt.

„Feltétlenül szeretnénk részt venni a 2019-es Tour de Hongrie versenyén, természetesen Manuel Bellettivel a sorainkban” – írta kísérő levelében Gianni Savio, az olasz profi csapat vezetője.

A Tour de Hongrie hírlevelében a 33 éves Belletti elárulta, az egész verseny alatt nagyon jól érezte magát és roppant boldog volt, hogy meg tudta nyerni.

„Nagyon szerettem ezt a versenyt, a szervezés kitűnő volt, a tájak lenyűgözőek, a magyar emberek pedig nagyon kedvesek” – mondta a kerekes, aki pályafutása során nyert szakaszt a Giro d’Italián is. „A jövő évi versenyprogramunk ezekben a napokban körvonalazódik. Tudom, hogy évről évre egyre komolyabb viadal a magyar körverseny, a mezőny is mindig erősödik, biztos vagyok benne, hogy jövőre is egy izgalmas, komoly presztízzsel bíró esemény lesz, amelyen természetesen szeretnék én is indulni”.

A Tour de Hongrie-t jövőre június 11. és 16. között rendezik meg.

